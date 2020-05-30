Меланія Трамп прийшла дивитися на запуск ракети в ідеальній сукні (фото)

Вчора у Флориді повинен був відбутися запуск пілотованого корабля SрасеХ, але через погану погоду він був скасований.

Втім, перед цим увага фотографів була привернута до президента США та першої леді, які прийшли подивитися на політ американських астронавтів.

Меланія обрала для виходу сукню міді без рукавів Azzedine Alaїa. Меланія обрала сукню з лавандово-чорним принтом і білі туфлі. Завершували образ дзеркальні окуляри прямокутної форми.

: bilshe.com

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