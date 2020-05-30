Чоловік знайшов цуценя на узбіччі і забрав його додому. У спробах знайти йому господарів, японець дізнався, що дав притулок лисиці.

Житель Японії прихистив маленьке лисеня, переплутавши його з собакою. Про це повідомляє The Mirror.

Японець на ім’я Марсі знайшов на трасі цуценя і забрав його додому. Аби знайти господарів, якщо щеня загубилося, або підшукати тварині дім, чоловік опублікував її фото в мережі.

Користувачі відзначили, що щеня на ім’я Луна насправді є лисицею. Японець відвіз малюка до ветеринара і той підтвердив цей факт.

Японець продовжив дбати про Луну, але незабаром йому довелося віддати тварину на спеціалізовану ферму. В Японії заборонено тримати лисиць в якості вихованців.

: aspekty.net

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