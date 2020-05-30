Доступные продукты, которые ощутимо снижают риск инсульта

Регулярное употребление этих доступных продуктов может ощутимо снизить риск инсульта – иногда на целых 27%.

Как сообщает MedikForum.ru, наиболее эффективным способом избежать опасной для жизни патологии мозга – инсульта – является поддержание здорового артериального давления, недопущение его повышения. Питание для этого крайне важно, поэтому в рационе должны присутствовать определенные продукты. Что приятно: они могут быть вполне доступными, без умопомрачительных ценников.

Рыба. Согласно данным исследования, проведенного шведскими учеными (опубликованы журналом Stroke), съедая минимум три порции жирной рыбы в неделю, мы может снизить личный риск инсульта на 12%. Содержащиеся в ней жирные полиненасыщенные кислоты омега-3 уменьшают воспаление в артериях, чреватое развитием тромбоза. Полезна не только красная рыба, но и бюджетные сельдь, скумбрия, сайра.

Овсянка. Цельнозерновой овес, хлопья длительной варки оказывают стабилизирующее действие на уровень холестерина, избыток которого закупоривает артерии, провоцируя атеросклероз, печальным последствием которого является инсульт.

Молоко. Специалисты Университета Монаша (Австралия) установили, что люди, регулярно употребляющие молоко, реже становятся жертвами инсульта. Проводившееся в Японии исследование также обнаружило, что 2 стакана молока, выпиваемых ежедневно, снижают риск инсульта в два раза. Магний, кальций, калий, которыми полон продукт, ощутимо оздоровляют сердце и сосуды.

Бананы. Эти фрукты – чемпионы по содержанию калия, минерала, содействующего снижению артериального давления. Предпочтительно употреблять не совсем созревшие плоды, поскольку они насыщены специфическим типом крахмала, который улучшает чувствительность клеток к инсулину.

Тыквенные семечки. Журнал Stroke («Инсульт») приводит следующие данные: регулярное употребление богатых магнием продуктов, сокращает риск пострадать от инсульта на 22%. Две столовых ложки тыквенных семечек дают почти 18% суточной нормы этого минерала.

Шпинат. Богат не только магнием, но также фолиевой кислотой. Исследование, опубликованное журналом Американской медицинской ассоциации, свидетельствует: рацион, содержащий много фолиевой кислоты, служит профилактикой инсульта даже у людей, уже имеющих гипертонию.

: Новости Ю