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«Збіднілі» артисти написали заяви на виплати. Одні з перших — Басков і Кіркоров

30.05.2020

«Обедневшие» артисты написали заявления на выплаты. Одни из первых — Басков и Киркоров

Російські зірки естради почали писати заяви про «коронавирусной» субсидії в розмірі 12 300 рублів. Одними з перших заяву про виплати в податкову службу подали співаки Микола Басков і Філіп Кіркоров.

Багато артистів для концертної діяльності відкрили ІП, в їх штаті від трьох до десяти осіб. На кожного з них зірки естради можуть отримати субсидію в розмірі одного мінімального розміру оплати праці (МРОТ). Виплати виробляються в тому випадку, якщо артисти-підприємці відносяться до «постраждалої галузі», зберігають колектив і стабільно платять податки, уточнює «Комсомольська правда».

Микола Басков подав заяву про виплату МРОТ 8 травня. За даними сайту Федеральної податкової служби (ФПС), його заява перебуває в статусі перевірки даних. За виплатами також звернулася одна з трьох компаній Філіпа Кіркорова — «Філл ФО Ю», яка торгує одягом.

 

Співачка Валерія заяву про виплати написала 28 травня. Одна з її компаній ТОВ «Гуд Фуд Стайл», яка займається ресторанним бізнесом і доставкою продуктів, не пройшла перевірку податківців, так як на підприємстві скорочували персонал.

Заяви також написали Діма Білан і Сергій Лазарєв, продюсер Яна Рудковська, а також актори Чулпан Хаматова та Сергій Жигунов.

Раніше зірки естради вступили в конфлікт, який спровокував своїм висловлюванням чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко), який заявив, що влада повинна допомагати артистам замість пенсіонерів та лікарів. Його підтримав Йосип Пригожин, але засудив Сергій Шнуров.

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