Кабмін домовився з 9 банками про кредитні канікули для підприємців — Шмигаль

Кабінет міністрів України підписав меморандум з дев’ятьма банками про кредитні канікули для підприємців. Вони будуть діяти протягом року.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», опубліковано відео в YouTube.

«На сьогодні дев’ять банків підписали угоду, що не будуть нараховувати відсотки за реструктуризацію кредиту. Тобто це — кредитні канікули», — повідомив прем’єр.

Шмигаль розповів, що уряд хоче ввести і інші кредитні програми для підприємців. Вони дозволять відновити ділову активність.