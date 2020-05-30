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Кабмін домовився з 9 банками про кредитні канікули для підприємців — Шмигаль

30.05.2020

Кабінет міністрів України підписав меморандум з дев’ятьма банками про кредитні канікули для підприємців. Вони будуть діяти протягом року.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», опубліковано відео в YouTube.

«На сьогодні дев’ять банків підписали угоду, що не будуть нараховувати відсотки за реструктуризацію кредиту. Тобто це — кредитні канікули», — повідомив прем’єр.

Шмигаль розповів, що уряд хоче ввести і інші кредитні програми для підприємців. Вони дозволять відновити ділову активність.

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