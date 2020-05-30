Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кількість хворих COVID-19 у світі перевищила 6 мільйонів осіб

30.05.2020

Коронавірусна інфекція COVID-19 у всьому світі зафіксовано вже більше шести мільйонів осіб.

Дані онлайн-лічильника worldometers.info станом на 1:00 30 травня свідчать про те, що загальна кількість хворих становить 6 009 082 людини.

З них одужав 2 650 581 пацієнт і 366 032 померли.

 

Лідером за кількістю хворих залишаються США – 1 789 266, на другому місці Бразилія – 465 166.

Далі йдуть Росія – 387 623, Іспанія – 285 644, замикає п’ятірку країн Великобританія – 271 222.

Читайте також:   "Не розслідування, а брехливий вкид в інтересах РФ": Бутусов спростував версії Арахамії щодо підриву Балаклії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *