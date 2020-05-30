У Китаї залишилося 63 заражених коронавірусом

За час пандемії в країні підтвердили майже 83 тисячі випадків COVID-19

Станом на ранок, 30 травня, в Китаї залишилося 63 підтверджених випадки коронавіруса. За весь час пандемії в країні цією недугою захворіло 82999 людина.

Про це свідчать дані Worldometres.

У Китаї, де вперше з’явилися заражені вірусом COVID-19, за останні 24 години зафіксували 4 нових випадки цієї хвороби. Загальне число випадків спочатку пандемії становить 82999 людина, 4634 з них померли.

Таким чином у країні залишилося 63 заражених коронавірусом.