На OLX завелися шахраї: як дурять українців

На відомому інтернет-ресурсі OLX можна стати жертвою шахраїв. Один з шахрайських колл-центрів був виявлений в стінах слідчого ізолятора.

Як повідомляє ТСН, на таку передбачувану злочинну групу вийшла обдурена клієнтка, яка намагалася купити через OLX планшет для дитини. Разом зі службою безпеки банку вони провели власне розслідування

«Прийшло повідомлення в той чат, куди з 2017 року приходили всі повідомлення OLX. У мене такого ніколи не було, щоб у чат банку, наприклад, куди постійно надходять повідомлення, приходили такі смс-ки. І як тільки гроші пішли, через кілька секунд зайшли у свій кабінет і побачили, що ніяка покупка там не з’явилася», – розповіла Катерина Коберник.

Клієнтка з чоловіком списалися з шахраєм в чаті. Він відверто глузував з загроз українськими законами. Але згодом став відвертим і погодився розповісти, як працює. Мовляв, підмінну смс-ку може відправити під логотипом будь-якого бренду.

«Я також можу на пошту відправити від OLX. На телефон також з будь-яким ім’ям зателефонувати. Спеціальні сервіси є в інтернеті. Вони закриваються постійно, а нові з’являються. Копійки, 10 центів. На пошту безкоштовно», – зізнався чоловік.

Експерт по телекомунікаціям Роман Химич заявив виданню, що великі компанії укладають спеціальні угоди з мобільними операторами і блокують підмінні смс.

У самій OLX кажуть, що вже ведуть переговори з мобільними операторами і щодня блокують близько тисячі фальшивих акаунтів. Однак щодня до 25 їх клієнтів все одно стають жертвами кіберзлочинців. Ця схема виникла і була відпрацьована в Росії – і протягом останніх півроку перекинулася в Україну.

У листуванні шахрай повідомив, що отримані від жертви гривні через спеціальний сайт-конвертор одразу переводять у електронну валюту – биткоины. Працюють організовано, частина прибутку віддають куратору.

«20% віддаю. За те, що вбивають карти. Скрипт тримають. Самому лінь це, та й навіщо брати відповідальність?», – говорить інтернет-злочинець.

Коберник за допомогою служби безпеки Monobank зробила спеціальний грошовий переказ шахраєві і відстежила рух коштів.

«Кол-центр, тобто люди, які безпосередньо телефонують покупцям OLX, вони сидять в одному з українських СІЗО. Як кажуть в банках, це «мавпочки», які дзвонять, а гроші виводять на картки організаторів схеми. Так от, організатори цієї схеми – це кілька людей, один з них працює в СІЗО», – наголосила вона.

Зареєструвати заяву про злочин в поліції погодилися лише після розголосу в соцмережах. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що інтернет-шахраї у в’язницях, часто на підконтрольних територіях, не рідкість.

«Значна частина таких злочинів скоюється людьми, що знаходяться в місцях позбавлення волі. На жаль, не завжди пенітенціарна служба успішно знаходить мобільні телефони у таких осіб, які дозволяють їм заходити в інтернет», – визнав він.