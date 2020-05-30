Путін повернув Росію в 90-е

Режим порушив головну свою клятву: вберегти народ від жахів «проклятого десятиліття». Ми знову в ньому живемо.

Звичайно, не сьогодні все почалося. Скажімо, рівень життя поїхав вниз сім років тому. Але така маса нових бідняків, колишніх ще зовсім недавно цілком благополучними людьми, — явище нинішнього року. Як і развинчивание владної вертикалі, і занурення вищого її ланки в якісь власні, дивні для громадян, інтереси і заходу. Легко все звалити на епідемію і локдаун. Але насправді вони лише прискорили те, що назрівало і без них.

Головним державним обіцянкою путінського двадцятиріччя були ніде не прописані слова: дев’яності роки більше не повторяться. Ошельмованное і обозванное «проклятим», це десятиліття повинно було до кінця часів служити фоном для нової, дарованої Путіним, життя — заможної, впорядкованої і приємно старомодною. Всі інші режимні досягнення, від вставання з колін перед Заходом до реставрації імперії на декількох невеликих ділянках, були лише додатками до цього головного. Не дарма казенне очорнення 90-х, у міру того як жива пам’ять про них спадала, ставало все більш наполегливим і крикливим.

Але історія пожартувала над режимом і його главою.

Сьогоднішня наша дійсність хоч і не повторює 90-е один в один, але на очах стає все більш схожою на них в кількох головних пунктах.

1. Зламані звичні стандарти добробуту. Зниження доходів на одну восьму за 2013-й — 2019-й люди з гріхом навпіл могли сприймати як тимчасову складність. Але падіння ще на стільки ж за один тільки рік, а в сукупності вже на чверть від піків жирних років, позбавило сенсу все декламації про зростаючий рівень життя. Від 1990-го до 1999-го реальні доходи скоротилися на 50%. Проте уявлення, що збіднення — невід’ємна риса тогочасної системи, склалося набагато швидше. І зараз відбувається щось схоже.

2. Маси людей повинні заново знаходити своє місце серед руїн. Тільки ті, хто прямо чи опосередковано пов’язаний з держсектором, сьогодні спокійні за свої доходи і робочі місця. Інших локдаун залишив без легальних заробітків, а влада — без матеріальної та моральної підтримки. Скасування епідемічних обмежень стане для багатьох росіян лише дозволом повернутися на руїни і почати все заново. Можливо, їм буде не так страшно, як їх батькам, яких ринковий перехід 90-х викинув в повну невідомість. Але у своїх бідах нинішнє покоління теж звинуватить режим. Тим більше, воно знає, наскільки скарбниця зараз багатшими, ніж чверть століття тому.

3. Нафта знову дешева. В додаткових поясненнях цей пункт не потребує.

4. Безталання і антигромадський дух корпусу господарських і відомчих начальників. В 90-е громадським бичем були «червоні директора» зі «стилем управління, який відрізнявся авторитаризмом, некомпетентністю в юридичних та фінансових питаннях і неготовністю до діяльності в умовах ринку».

А сьогодні «до діяльності в умовах ринку» категорично не готові майже всі керівники, які висуваються за двадцять путінських років. Так їх не для того і просували. Але критична маса некомпетентності накопичилася не відразу.

Тільки зараз, у важкі часи, всі бачать, яким каменем цей шар висить на шиї країни. Системна корупція — лише частина його профнепридатність, і навіть, можливо, не головна. Витік про те, що казково дорогою газпромівський проект «Сила Сибіру» є липою, відкриває тільки краєчок окологосударственного господарського побуту. На відміну від 1990-х не на користь 2020-х. «Червоних директорів» хоча б намагалися відтіснити від посад. «Путінських директорів компаній і держустанов ще жодного разу не розганяли. Вони і сьогодні впевнені в міцності своїх позицій.

5. Замкнувшийся в собі і не користується ніяким народною довірою вищий коло. У середині 90-х цей круг був дуже недружен і складався з «силовиків» (таких, як Коржаков), «олігархів» (Березовський) і «реформаторів» (як Чубайс). Причини гострої непопулярності перше, друге і третє сильно відрізнялися, але сам факт народної нелюбові до них був загальновизнаний і гостро переживался частиною з них.

Зараз співтовариство магнатів набагато однорідніше. Не відразу і зрозумієш, ніж в громадському сенсі відрізняється якою-небудь екс-силовик, а нині олігарх (наприклад, Сєчін) від того чи іншого екс-реформатора, а нині политконструктора (наприклад, від Кирієнко). Але народне сприйняття всієї їх сукупності безперервно погіршується. Правда, на відміну від попередників, нинішнім сановникам це обставина невідомо. Їх чекають сюрпризи.

6. Який засидівся президент. Про це майже забули, але в кінці 90-х у прагненні Бориса Єльцина як-небудь переписати правила та увічнити свою владу майже не сумнівався ніхто. Це передбачуване бажання залишитися на президентському посту було постійною темою публічних обговорень і сильно дратувало народ.

Володимир Путін досяг віку тодішнього Єльцина, вигідно відрізняючись від нього станом здоров’я і стерпним рейтингом. Але немає ніяких ознак, що пересічна людина хоче бачити його вічним правителем. Верхівкова суєта, націлена на організацію для нього незмінюваності, будить у громадян роздратування того ж типу, яке викликала суєта навколо правління Єльцина. Це роздратування ще не так велика, як в той раз. Але йому належить рости і рости.

2020-ті стають другим виданням 1990-х, хоча низи і верхи цього, здається, ще не відчули.

Так, на новому своєму старті це дев’яності без волі, без надій на світле капіталістичне майбутнє, які були сильні на початку того десятиріччя, і без сподівань на сильну руку, що розгорілися в його кінці. Але спроба путінської системи перекреслити все, що відбувалося в ті часи, привела країну до історичної невдачі. Значить, тим же шляхом доведеться пройти ще раз.