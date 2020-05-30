«Стріляли з дробовика»: опубліковано відео нападу на інкасаторів в Красноярську

В Мережі опублікували відео нападу на машину інкасаторів в Красноярську.

На кадрах видно, як двоє невідомих підбігають до інкасаторам, які витягують сумку з машини. Один із злочинців стріляє з дробовика, потім порушники забирають сумку і тікають, сідають в авто і їдуть, уточнює ТВК6.

За даними поліції, злочинці втекли на чорних «Жигулях», потім вони змінили авто на позашляховик — або «Гранд Черокки», або «Рейнж Ровер».

Нагадаємо, в результаті атаки двоє інкасаторів, які були в бронежилетах, отримали вогнепальні поранення, обидва у важкому стані. Інцидент стався о 8:30 ранку біля відділення «Ощадбанку».

Сума вкраденого не розкривається.