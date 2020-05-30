Екс-глава Нацполиции Деканоїдзе прокоментувала чутки про плани очолити українську митницю

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе розповіла, що вона не готується стати главою української митної служби. Раніше деякі ЗМІ дали інформацію, що Міхеїл Саакашвілі хоче бачити її на зазначеній посаді.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я це читала і, чесно кажучи, вперше чую. Я тут кілька днів, просто проїздом і чекаю чартер в Тбілісі. Мені треба було в особистих справах. Я вперше чую від журналістів взагалі, що щось відбувається, що йдуть якісь розмови про моє призначення. Я взагалі нічого не знаю, ніхто зі мною не говорив. У мене таких планів немає», — розповіла Деканоїдзе.

За її словами, за час її перебування в Києві у неї не було жодних політичних зустрічей.

Деканоїдзе розповіла, що зараз активно готується до виборів у Грузії, і не змогла відповісти, чи погодилася зайняти якусь посаду в Україні.

«Зараз у мене на це питання немає відповіді. Але, якщо чесно, я пов’язую свою долю з грузинської політикою і Грузією. Я була удостоєна великої честі: служити і для Грузії, і для України», — додала колишня глава української поліції.