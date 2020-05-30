За добу в Україні зробили півтори тисячі ІФА-тестів на коронавірус

В Україні за минулу добу, 29 травня, медики зробили 1 560 тестів імуноферментного аналізу (ІФА) на коронавірус. Аналіз передбачає пошук в організмі людини антитіл до Covid-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, який транслювався в Facebook.

«За останню добу ми зробили 1560 ІФА-тестів, це за даними регіонів. В ІФА-тестах є відміну від ПЛР-тестування. Лабораторії по ІФА-тестування, вони встановлені в багатьох наших лікарнях, у тому числі в обласних і районних», — сказав він.

В Україні за добу провели 1,5 тисяч ІФА-тестів на коронавірус. Дивитися з 2:00. Відео: facebook.com/moz.ukr