Київ накрив сильний дощ: авто знову «попливли»

У Києві 30 травня сильний дощ привів до затоплення багатьох вулиць. Особливо сильна повінь мало місце біля станції метро «Чернігівська».

Відео наслідків стихії опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.

«Доброго ранку! Пливемо під мостом, м. Чернігівська», — йдеться в описі відео.

Також значна повінь сталася на вулиці Кайсарова.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, 30 і 31 травня в Україні очікуються значні дощі, в річках прогнозують підвищення рівня води.

«За даними Укргідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня в західних областях значні дощі. Вдень 30 травня у північних і західних районах Київської області значні дощі», — йдеться в повідомленні відомства.

ДСНС також попереджає, що 30 травня-1 червня, у зв’язку з очікуваними значними дощами, на річках басейну Прип’яті очікується підйом рівнів води на 0,1−0,5 м над рівнями на 8:00 29 травня, без негативних наслідків.

Протягом 31 травня-1 червня, у зв’язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5−1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Також можливе формування значного місцевого, схильного стоку.