За минулу добу в ЗСУ зафіксовано 20 нових випадків COVID-19, 10 з яких у військовослужбовців з Харківської області, — командування Медсил

Станом на ранок 30 травня у Збройних Силах України підтверджено ще 20 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому одужали від COVID-19 вже 111 людей.

Про це на сторінці в Facebook повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 30 травня у Збройних силах України хворіє 107 осіб гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали — 111 осіб, летальних випадків – 3», — сказано в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано 20 нових випадків COVID-19.

В установах охорони здоров’я перебуває 13 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону — 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь та Київська міська клінічна лікарня — по 1 співробітникові ВСУ). У лазареті військової частини Харківської області знаходиться 10 військовослужбовців.

«Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. У військовослужбовців Харківської області симптоми захворювання відсутні», – зазначили медики.

Крім того, лікуються вдома під спостереженням медичної служби 7 осіб (Київська, Вінницька, Одеська, Чернівецька області — по 1 військовослужбовцю, Харківська область — 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область — 2 військовослужбовців). Їх стан здоров’я задовільний, перебіг захворювання легкий.

Всього на ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 452 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби — 45 осіб.