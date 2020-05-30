«Небажано, щоб потік негативу був надто потужним»

Як переслідують лікарів, які повідомляють про проблеми в охороні здоров’я, і що з цим робити

В кінці березня двох працівників медустанов Вашингтона і Нью-Йорка звільнили після того, як вони публічно заявили про нестачу обладнання в лікарнях для лікування пацієнтів з коронавірусом. Ця проблема стосується не тільки США: про юридичну незахищеність медичних працівників, які повідомляють про брак обладнання або засобів індивідуального захисту в умовах пандемії, зараз говорять все частіше у багатьох країнах світу. На початку квітня московського лікаря-нейрохірурга Всеволода Шухрая викликали в прокуратуру і змусили писати пояснювальну після того, як він заявив про брак термометрів, масок і ультрафіолетових ламп в лікарні, де працює. Учасники волонтерського проекту RAVEN розібралися в проблемі і вважають, що необхідно законодавчо закріпити положення про захист заявників від звільнення та інших форм дискримінації.

Медичні працівники шукають суспільної уваги до проблеми нестачі обладнання та засобів індивідуального захисту не від любові до популярності або бажання розпалити скандал, а з-за того, що інших способів вирішити проблему вони просто не бачать. Як правило, спочатку вони йдуть до керівництва, щоб вирішити проблему нестачі тих чи інших засобів і інструментів, але замість зрозумілої відповіді отримують погрози або відмовки. Іноді медпрацівники і лікарі навіть не думають про те, щоб звернутися до керівництва, тому що не очікують конструктивної реакції. «Наслідком нашої боротьби за свої права стає цькування усіма можливими способами», — говорить лікар швидкої допомоги з підмосковного Корольова. В умовах пандемії ситуація ускладнюється. Лікарям і медпрацівникам забороняють публічно повідомляти про нестачу коштів індивідуальної захисту: «За будь озвучення всіх цих фактів — санкції. Одна з найпопулярніших санкцій — догана». Після трьох доган працівника чекає звільнення.

PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проте журналісти також піддаються тиску. В кінці квітня прес-секретар президента Дмитро Пєсков рекомендував медпрацівникам звертатися в компетентні регіональні органи влади — наприклад в регіональне міністерство охорони здоров’я, а не газети та інші засоби масової інформації, і підкреслив, що вимоги лікарів з приводу забезпечення безпеки повинні виконуватися.

Через тиждень після висловлювання Пєскова Роскомнагляд заблокував сайт мединського галузевого журналу «Vademecum» за замітку про надання коштів з ОМС для лікування коронавирусных пацієнтів.

Сайт розблокували лише після видалення нотатки. Редакція журналу назвала вимога видалити нотатку цензурою. Журналістку петербурзького видання Тетяну Вольтскую викликали в Слідчий комітет за її статтю, де один з медпрацівників розповідає про важкі умови роботи. Їй загрожувало переслідування за 207.1 статті КК «Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю і безпеці громадян», яку ввели у законодавство 1 квітня 2020 року. Представники Слідчого комітету просили Вольтскую розкрити імена працівників, у яких вона брала інтерв’ю, і тим самим порушити правила конфіденційності.

Лікарі звертаються до журналістів, а не в органи влади або правоохоронні органи саме тому, що журналісти готові хоча б спробувати забезпечити конфіденційність.

Очевидно, що збереження анонімності дозволяє знизити загрозу санкцій по відношенню до осіб, які повідомлять про ті чи інші проблеми. Органи влади мислять інакше: для них важливо виявити джерело негативної інформації і як можна швидше припинити її розповсюдження. Для того, щоб змусити журналістів розповісти про свої джерела, на перших чинять тиск: саме для цього використовується нова стаття КК, якою погрожували Тетяні Вольтской.

Однак на відміну від правоохоронців журналісти і ЗМІ не завжди можуть перевірити достовірність того, що повідомили про ситуацію медпрацівники та інші інформанти. В ідеальній ситуації наглядові органи дізнаються про проблему по захищеному каналу зв’язку з заявником, перевіряють інформацію та вживають заходів, щоб її вирішити. Наприклад, у Великобританії заявник може звернутися до ЗМІ, але в обмеженій кількості випадків: якщо розкриття правопорушення не несе особистої вигоди для заявника при розкритті правопорушення, а також якщо заявник вважає, що роботодавець піддасть його санкцій за розкриття інформації усередині компанії або в запропонованих державних органах. Як показує зарубіжний досвід, ЗМІ можуть бути дієвим механізмом захисту заявників, оскільки інформант звертається до журналістів в останню чергу, коли побоюється санкцій з боку керівництва за поширення відомостей про можливі правопорушення. При цьому правоохоронні органи в таких країнах усвідомлюють ризики недостовірності опублікованих у ЗМІ відомостей та ініціює власне розслідування.

PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Крім анонімності, ще один спосіб захисту медичних працівників від санкцій — звернення в інстанції через профспілку. «В якості інструменту для захисту своїх прав у ситуаціях порушень умов праці, брак коштів індивідуальної захисту, заниження шкідливості умов праці, сумнівних закупівель в лікувально-профілактичних установах і так далі медичним працівникам можна порадити звертатися до профспілки», — говорить Олександр Золотарьов, оргсекретар профспілки медпрацівників «Дія». На його думку, профспілки та пацієнтські спільноти стають «страховкою медичного працівника від ризиків, які можуть статися через оприлюднених проблем лікувально-профілактичного відділення», а пряме звернення призводить до того, що на медпрацівників починає тиснути керівництво.

Були випадки, коли медичні працівники повідомляли про порушення з боку керівництва у правоохоронні органи.

Так, працівники неврологічного відділення стаціонару Люберецькою лікарні попросили правоохоронні органи перевірити роботу керівництва лікарні. Після публікації цієї новини Росспоживнагляд заявив, що проведе перевірку, однак інформації про її підсумки досі немає. Таким чином, навіть у тих рідкісних випадках, коли російські контролюючі органи звертають увагу на проблему і намагаються її вирішити, суспільство все одно залишається в невіданні.

У зв’язку з цим керівник юридичного центру «Московський і партнери» Андрій Московський звертає увагу, що «ставлення влади до повідомлень громадян про будь-які порушення завжди було двояким. З одного боку, керівництво країни зацікавлене в отриманні інформації про реальний стан справ, з іншого боку, небажано, щоб потік негативу був дуже потужним».

«У відповідності зі ст. 33 Конституції РФ громадяни Російської Федерації мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення в державні органи та органи місцевого самоврядування. Також ст. 6 Федерального закону від 02.05.2006 N 59-ФЗ „ПРО порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації“ встановлює, що забороняється переслідування громадянина у зв’язку з його зверненням до державного органу, орган місцевого самоврядування або посадовій особі з критикою діяльності зазначених органів або посадової особи або в цілях відновлення або захисту своїх прав, свобод і законних інтересів або прав, свобод і законних інтересів інших осіб», — пояснює Московський.

За його словами, незважаючи на те, що чинне законодавство забороняє переслідувати громадян за повідомлення про злочин, «наглядові та правоохоронні органи не дуже охоче розглядають справи про порушення порядку звернень громадян, і особливо справи про переслідування за звернення.

Але якщо ситуація отримала громадський резонанс, доведеться розбиратися».

Поки ситуація в Росії показує, що медичні працівники частіше заявляють про нестачу обладнання або засобів індивідуального захисту в умовах боротьби з коронавірусом, а не про корупцію. Однак ці проблеми взаємопов’язані: розслідувачі вже виявили закупівлі ШВЛ за завищеною ціною в Дагестані, закупівлі прострочених ШВЛ у Володимирській області та кілька інших схожих випадків. Можна припустити, що першорядною проблемою для медпрацівників та медичних установ є брак засобів індивідуального захисту та обладнання. Тому можемо обережно припустити, що зараз і контролюючі органи, і керівництво медустанов воліє закривати очі на спроби збагатитися на поставках обладнання — головне, щоб поставка відбулася і обладнання працювало. На жаль, така політика посилює ризики, пов’язані з корупцією, і навіть загрожує здоров’ю і життю людей.

PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пандемія коронавіруса наочної робить проблему незахищеності заявників від корупції в Росії, оскільки діючі законодавчі заходи не передбачають захист від помсти з боку керівництва. Практика показує, що за будь-які критичні публічні висловлювання, в тому числі і за повідомлення про корупцію, керівник медпрацівника швидше звільнить його, ніж зверне увагу на проблему і тим більше намагатися її вирішити. Це призведе до посилення вже наявної проблеми нестачі медичного персоналу в умовах пандемії.

Крім того, на заявника може тиснути не тільки безпосередній керівник, але і треті особи, про корупційні правопорушення яких можуть повідомляти медики. Механізмів захисту від такого тиску немає, і відповідальність може бути перекладена на самих медичних працівників. Постраждати можуть не тільки вони, але і вся система російської медицини. Повсюдний страх санкцій та обґрунтоване небажання привертати увагу керівництва до проблем веде до збільшення ризику недоцільне витрачання бюджетних коштів на потреби охорони здоров’я, закупівель неякісного обладнання або обладнання за завищеними цінами і т. д. І в кінцевому підсумку постраждають ті, заради кого працює ця система.

У ситуації, коли прес-секретар президента публічно називає лікарів героями, але не рекомендує їм скаржитися в ЗМІ на відсутність засобів індивідуального захисту або градусників, проблема беззахисності заявників про корупцію виходить на передній план.

Необхідно законодавчо закріпити положення про захист заявників від звільнення та інших форм дискримінації: пониження в посаді, позбавлення надбавок або частини зарплати.

Для обробки повідомлень про корупцію в медичній сфері необхідно сформувати тимчасовий координаційний орган, який би приймав такі заяви з конфіденційного каналу зі зворотним зв’язком. Таким чином медичні працівники будуть захищені від відповідних санкцій, а також зможуть простежити рішення проблеми. Якщо ж медичні працівники вирішать звернутися до ЗМІ, правоохоронні та контролюючі органи повинні звертати увагу на такі заяви. Замість того, щоб змушувати медичних працівників замовкнути, інформація, з якою вони звертаються, повинна стати приводом для внутрішньої перевірки та мінімізації корупційних ризиків в органах охорони здоров’я.

Автори тексту — учасники волонтерського антикорупційного проекту RAVEN.

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