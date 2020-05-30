Журналіст передрік «другі Бровари» на Закарпатської митниці з-за переділу контрабанди

Новини Закарпатської митниці. Ще трохи і будуть другі Бровари.

Вчора на КПП «Тиса» збунтувалися брусниці з Італії. Валера Пересоляк дав команду бусики пропускати, а губернатор Олексій Петров сказав повний стоп.

Губернатор дав розпорядження СБУ та поліції зупиняти і перевіряти бусики з передачами за межами пункту пропуску.

Митники в ступорі, адже ніхто не хоче себе підставляти. Бусники відмовилися повертатися на міст а також заповнювати якісь документи, їм треба було протягнути час поки Валера з Олексієм домовляться. Розбірки між контрабандисткими угрупованнями тривають. Далі буде цікаво.