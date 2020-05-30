Перестрілка в Броварах: Починається суд над 21 затриманим, поліція визначила понад 60 учасників розборок, включаючи замовників, – Геращенко

У Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого після кримінальних розборок перевізників у Броварах.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на сторінці у Facebook.

“Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих титушек запобіжного заходу у вигляді тивного арешту на два місяці.

Судові засідання повинні бути відкритими для суспільства і ЗМІ.

Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки включаючи замовників.

Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться.

Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеню вини кожного”, – написала Геращенко.