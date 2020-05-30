У ФК “Карпати” зафіксували масовий спалах коронавірусу: матч УПЛ скасували

Футболісти та персонал “Карпат” здали позитивні тести на коронавірус, матч львів’ян у чемпіонаті України проти “Маріуполя” буде скасовано

Про це повідомляє офіційний сайт “Карпат”.

Як зазначається, гравців відпустили по домівках, де вони чекатимуть повторного тестування на коронавірус. Згодом буде ухвалено рішення про неможливість проведення 31 травня матчу “Карпати” – “Маріуполь”.

“Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських “Карпат”. Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. Керівництво Української Асоціації Футболу та Української прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу “Карпати” – “Маріуполь”, – повідомили у клубі.