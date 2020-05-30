Шмигаль уточнив, що МВФ вимагає від України

Міжнародний валютний фонд не висував владі України конкретних умов надання нового кредиту.

Про це в п’ятницю, 30 травня, повідомив прем’єр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

“Програма не вимагає від нас і там немає умов щодо здійснення структурних реформ. Там прописані структурні дії, які Україна має виконувати з МВФ або без МВФ, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу”, – сказав він.

Ці умови абсолютно збігаються з тими напрямками реформ, які відбуваються в Україні і будуть відбуватися, незважаючи на кризові явища, підкреслив прем’єр.

Він також спростував повідомлення ЗМІ про те, що однією з умов для нового кредиту є чергове підвищення пенсійного віку в Україні.

“Ніякої мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестися, крапка”, – заявив глава уряду.