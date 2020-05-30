Тоня Матвієнко розповіла, як її в минулому ледь не зґвалтував лікар

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла подробиці інциденту, який стався з нею в минулому.

Під час розмови з Олею Поляковою, Тоня заявила, що ледь не стала жертвою насильства працівника лікарні Охматдит, до якого привела свою доньку Уляну в 1999-му році. За словами співачки, вона пам’ятає той день до усіх подробиць.

“Ми потрапили до Охматдиту, до мене прийшов лікар і став мене домагатися — в 19 років.”

Зірка зазначила, що чоловік притиснув її до стіни та заявив, що вона, нібито, “нагуляла” дитину та почав погрожувати тим, що зробить її сім’ї великі проблеми, якщо вона вирішить піти.

“І він собі вирішив, що я така дурна малолітка, народила, тому що вешталася десь.”

Спочатку молода зірка розгубилася та нікому не розповідала про неприємний інцидент, однак пізніше зателефонувала свекрусі. Одразу приїхав брат співачки та розв’язував питання.

“Я тоді сказала: “Ти що! Та в мене мама Ніна Матвієнко!”. І це мені допомогло.”

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Май 2020 в 11:58 PDT

: wona.com.ua

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