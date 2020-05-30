Влада провела таємну спецоперацію, відібравши «Центренерго» у Коломойського – Бутусов

Президент Володимир Зеленський, Офіс президента і Фонд держмайна проявили справжній характер і дозволили суперскандальне конфлікт.

Після тримісячної запеклої боротьби Фонд держмайна зумів виконати постанову Кабміну від 4 березня і поміняв нарешті директора державної компанії «Центренерго»!

Нездатність держави виконувати власне рішення і поміняти директора, зрозумілого Ігорю Коломойському, була символом недієздатності держави.

Будь-які рішення держави блокувалися в судах. І ось таємно, без розголосу, сьогодні ФДМ разом з судами провів спецоперацію по зміні директора, яку опротестувати не встигли.

Подія! Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить, хай і далеко не відразу.

Однак разом з тим зрозуміло, що якщо виконувати свої рішення за три місяці, часу на великі зміни не залишиться.. але що зробили — це добре, молодці, загалом.

Я вже почав сумніватися, що вони можуть, але зробили!