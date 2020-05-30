Авто вилетіло на зустрічну смугу і врізалася в поліцію: момент смертельного ДТП у Харкові

В мережі опублікували кадри моменту аварії автомобіля патрульних поліцейських з Daewoo Lanos, яка сталася в ніч на 30 травня в Харкові.

На відео, яке було зняте на реєстратор в поліцейському автомобілі, видно, як друга легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнулася з патрульними.

Тим часом у поліції поки не повідомляють точне число загиблих в результаті аварії. За попередніми даними, загинуло щонайменше дві людини, які знаходилися в Daewoo Lanos.

Також повідомлялося, що травми отримали троє патрульних поліцейських. Наразі про їх стан здоров’я поки нічого не повідомляється.