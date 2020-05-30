Разумков зібрався проводити вибори в ОРДЛО, враховуючи повідомлення ОБСЄ про позиціях бойовиків – це взагалі викликає багато питань, – Медушевська

Півроку тому президент Володимир Зеленський обіцяв, що як тільки нас будуть обстрілювати на території відведення військ, він тут же армію поверне на початкову точку на Донбасі.

Тепер саме час запитати у президента, чому він не поспішає виконувати свої обіцянки. Нас обстрілюють. Це підтвердили навіть в ОБСЄ, яка завжди лояльно дивиться в бік бойовиків і спотворює реальні події. Коли повернуть армію на свої позиції?

Про це на своїй сторінці в Facebook пише телеведуча і блогер Ірина Медушевська.

Блогер зазначає, що її сильно схвилювало рішення спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова провести вибори в ОРДЛО. Незрозуміло, як він їх зібрався проводити, особливо, враховуючи ці недавні заяви ОБСЄ про загострення на фронті.

Ірина Медушевська пише, ще хвилює діяльність керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Хочеться знати, чиє завдання цей великий статусний чоловік так відчайдушно виконує? На це та багато інших питань як і раніше немає відповідей, є просто безглузді, неінформативні відеозвернення, які вже навіть більше дратують, чим веселять.