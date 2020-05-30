Посол США в ОБСЄ закликав Росію повернути Крим Україні і припинити війну на Донбасі

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор розповів про триваючі порушення Російською Федерацією міжнародного права і її нехтування принципів і зобов’язань ОБСЄ в Україні.

Про це посол розповів на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні. Його виступ було опубліковано на сайті організації.

У ньому Джеймс Гілмор зазначив, що незважаючи на пандемію COVID-19, Росія не послабила свою агресію. Посол запевнив, що війна на Донбасі це не «внутрішній конфлікт», так як так звані «довірені особи» на окупованій території не змогли б існувати без підтримки з боку Кремля.

«Численні ЗМІ та неурядові організації документально підтвердили наявність високотехнологічних систем радіоелектронної боротьби, танків і зенітних ракетних батарей в Україні, причому всі вони могли бути отримані тільки з Росії. Як ми бачили на засіданні Постійної ради минулого тижня, Росія піде на все, щоб перекласти провину за цей конфлікт на Україну та інші держави», – сказав він.

Гілмор заявив, що ні Україна, ні США не несуть відповідальності за за окупацію Донбасу і анексію Криму – вона лежить на плечах Росії.

«У той час як Москва щосили намагається приховати свою роль в цьому конфлікті, стверджуючи, що вона є спостерігачем в сторонці, її проксі-сили на сході України продовжують боротися і обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії», – заявив посол.

Також він зазначив, що останні тижні ряд держав вказали на кілька випадків, коли неподалік спостерігачів ОБСЄ відкривали вогонь або вибухали снаряди.

«Ми не потерпимо зусиль, спрямованих проти членів цієї Місії, будь то зі стрілецької зброї, снарядів або тонко завуальованих погроз з боку озброєних членів сил, очолюваних Росією», – підкреслив він.

Також Гілмор заявив, що Росія бреше, коли говорить про покращення життя кримських татар. Навпаки, посол розповів про утиск їх прав і свобод.

«26 травня окупаційні власті провели обшуки в будинках чотирьох Свідків Єгови в Керчі і порушили нову так звану кримінальну справу про «екстремізм» принаймні щодо одного з них. Десятки кримськотатарських чоловіків залишаються у в’язниці за «тероризм», за так званий «екстремізм» через випадків, пов’язаних із здійсненням їх релігійної свободи», – розповів Гілмор.

Ці події засудив Постійна рада ОБСЄ, повідомив посол. Всі, крім однієї країни, заявили, що Крим – український, що зараз там відбуваються репресії і що військовий призов на півострові є порушенням четвертої Женевської конвенції.

«Росії пора відмовитися від шаради, повернути Україні повний контроль над Кримом і вивести свої війська і військову техніку зі Східної України. Тільки тоді вона зможе повернути собі місце шановного члена суспільства націй», – підкреслив посол.