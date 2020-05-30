«Мій ангел на землі, а вони тут!» Що за рік сталося зі справою 5-річного Кирила Тлявова і куди пропало знаряддя вбивства

Переяславський міжрайонний суд через майже рік приступив до розгляду по суті справи про вбивство п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині.

У СІЗО залишається лише один із чотирьох обвинувачених – колишній коп Іван Приходько, решта – Володимир Петровець і Дмитро Кривошея вийшли під заставу, їм інкримінується стаття «Хуліганство». Також під особистим зобов’язанням знаходиться і неповнолітній син Петровца, який брав участь у стрільбі по банкам.

На захист підозрюваних виступили місцеві депутати, вони вимагають, щоб і Приходько відпустили на поруки.

Справа рухається зі скрипом, так і не знайдена головний доказ – зброя, з якої був убитий дитина. За словами адвокатів сім’ї Кирила, ДБР нічого не робить для того, щоб його знайти.

Підсудні все заперечують

Бабуся дитини Олександра Миколаївна живе однією надією, що вбивці її маленького онука все-таки будуть покарані. Пенсіонерка вже практично напам’ять вивчила Кримінальний кодекс, знає кожну сторінку в багатотомній справі про смерть Кирила.

Минулого тижня відбулося чергове засідання суду, на якому вперше почали розглядати справу по суті.

«Зараз йде дослідження матеріалів справи. Суд розглянув протокол огляду місця події, протокол обшуку приміщень, де живуть Петровець і Приходько. Підсудні всі заперечують, заявляють, що їм підкинули, що їм не належить, і що там вони не проживають. Вони не просто не визнають свою провину, вони ще й хочуть нас зробити винуватими! В чому ми винні в тому, що у нас дитину вбили? Наш ангел уже в землі, а вони живуть», – плаче та розказує Олександра Миколаївна.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року п’яні копи Переяслава Володимир Петровець та Іван Приходько, а також їх друг Дмитро Кривошея та неповнолітній син Петровца Станіслав влаштували «розвага». Стріляли по банкам прямо в місті, де приблизно в декількох десятках метрів грали діти. Одна з куль потрапила в голову Кирила. Не дивлячись на всі зусилля лікарів, хлопчик помер.

Сьогодні

ДБР не хоче шукати зброю?

Розслідуванням справи займалося Державне бюро розслідувань. Однак незважаючи на всі запевнення колишнього керівника відомства Романа Труби, досі не знайдена основна доказ – зброя. Один з адвокатів сім’ї Тлявовых Андрій Левковець вважає, що ДБР нічого не робила для того, щоб його відшукати.

«Івану Приходько інкримінується те, що саме він зробив смертельний постріл. Решта тепер звинувачуються за статтею «хуліганство». Обвинувачені провину не визнають і з допомогою третіх осіб протидіють встановленню обставин.

Зброя пропало, але є підстави вважати, що воно зникло не без допомоги співробітників поліції, колег обвинувачених, які начебто їх і затримали.

Неподалік від місця стрілянини грали діти

Скрін відео

Тут п’яна компанія розважалася

Скрін відео

«У нас є підозра, що формально вони їх затримали тому що піднявся великий шум. Але при цьому зробили все, щоб максимально ускладнити доказываемость їх злочини», – говорить Левковець.

Також у захисту є претензії і до ДБР, яке фактично займалося розслідуванням злочину.

«Ми через суд змусили ДБР відкрити провадження про приховування злочину. Самі вони цього робити не хотіли. Ми написали їм заяву, а вони навіть не думали вносити його до Єдиного реєстру розслідувань. ДБР всіляко нам протидіяло», – зазначив адвокат.

За його словами, співробітник ДБР могли легко знайти сліди зброї, оскільки достеменно відомо, хто з поліцейських виїжджав на місце злочину.

Приходько, Кривошия, Петровець в залі суду

Скрін відео

«Коли наряд виїжджає, то вони розписуються, і можна встановити, хто там був. Можна по геолокації їх телефонів встановити, де вони були, куди переміщалися. Перевірити їх дзвінки в цей момент, з ким вони зв’язувалися, подивитися переміщення цих осіб. Якщо виявиться, що це хтось з родичів обвинувачених, то тут все стане зрозуміло. Може, хтось поліцейських туди поїхав і під виглядом огляду місця події забрав зброю. Але ДБР цим займатися не хоче. Як і питанням залучення підозрюваними в злочин неповнолітнього», – пояснює адвокат.

На захист встали депутати

Що цікаво, на захист обвинувачених у вбивстві дитини встали і місцеві депутати. За словами ще одного адвоката Тлявовых Олександра Щербини, ще на етапі взяття під варту цих поліцейських група чиновників хотіла взяти їх на поруки.

Та й на останніх засіданнях вони вимагали відпустити Приходько з-під варти.

Кирило з батьками і старшим братом

Facebook Тетяни Тлявовой

Серед «захисників» – депутати міської ради Владислав Юденко («Нові обличчя») і Микола Гура («Самопоміч»), депутат районної ради Переяслава Володимир Макарчук (Аграрна партія). Також до них приєднатися хотіла і депутат міськради Переяслава Марина Навальне. Правда вона заявила, що в кінцевому результаті не стала підтримувати своїх колег і на суд не приходила.

А от Владислав Юденко так пояснив свою позицію: «У цьому немає ніякого секрету, до мене звернулися як до депутата родичі Івана Приходька, та й місто у нас маленький, я його знаю. Я розумію, що цей інцидент стався через необережність, на жаль, це призвело до трагедії. Дитину шкода, його вже не повернути. Але я як юрист розумію, що таке взяти на поруки. Під час карантину всіх заарештованих, навіть вбивць, гвалтівників і маніяків відпускали тимчасово під домашній арешт. Ми ж не підписуємося під її відсутності цих людей, ми просимо відпустити на час карантину однієї людини».

Кирило, одне з останніх фото дитини

Facebook Тетяни Тлявовой

Один з обвинувачених їздить повз будинки сім’ї вбитої дитини

Але на цьому депутати не зупинилися. Наприклад, Володимир Макарчук після того, як суд відпустив колишнього поліцейського Петровца під заставу, взяв його на роботу водієм у свою фірму.

«Мало того, що взяв на роботу, так під цим виглядом вони на суді просили, щоб Петровцу дозволили залишати межі міста», – розповідає бабуся Кирила.

Петровець

Країна

За словами жінки, тепер Петровець кілька разів в день проїжджає неподалік від їх будинку. «Я чотири роки працювала у Макарчука. Я запитала у нього на суді: «Вам не соромно захищати людей, які вбили мого онука?» Він тільки плечима знизав. Тепер адвокати кажуть, що їх підзахисні просто не знали місцевості. Як же не знали, якщо вони в цей район на обід в їдальню їздили кожен день? Купували тут комплексний обід. Вони прекрасно знають місцевість», – говорить Олександра Тлявова.

Кирило Тлявов

Facebook Тетяни Тлявовой

Кирило з мамою і старшим братом

Facebook Тетяни Тлявовой

Захищати обвинувачених взялися п’ять адвокатів, один із них – відомий Віктор Чевгуз.

«Мені на суді цей адвокат сказав: «Чого ти хочеш? Якщо їх виправдають, то, може бути, вони і попросять у тебе прощення». Ось так вже вони себе ведуть. Мати неповнолітнього як-то в залі суду сказала: «Треба ще подивитися, хто тут потерпілий». Як таке можна виносити? Я як з суду приходжу, так вночі вже не сплю. Мій ангел на землі, а вони тут», – плаче бабуся.

Перед судовим засіданням, 29 травня, мати Приходько навіть примудрилася звинуватити бабусю Кирила в неналежному догляді за онуком. Також вона стверджує, що її сина судять показово як «мента», щоб поставити галочку в ГБР. Вона впевнена, що винних у справі набагато більше.

Марина Петик