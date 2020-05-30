Вакцинная гонка: Топ-5 претендентов на создание прививок от COVID-19

Свыше 200 производителей медпрепаратов со всего мира участвуют в гонке разработчиков вакцины для защиты от терроризирующей планету коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, заразившей в феврале-мае 2020 года свыше 5 млн человек. Нескольким компаниям удалось получить гигантские денежные гранты и резко повысить свою рыночную стоимость, убедив политиков и инвесторов в успешном тестировании экспериментальных препаратов.

AstraZeneca и Оксфордский университет (Британия)

Вакцина: AZD1222 (ранее ChAdOx1 nCoV-19)

Тип: аденовирусный вектор

Прогресс: фазы 1 и 2

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca получил феноменально огромный $1,2-миллиардный грант от администрации президента США Дональда Трампа на разработку, производство и поставку вакцины AZD1222, разработанной в Институте Дженнера при Оксфордском университете. За несколько дней до этой мега-сделки AstraZeneca заключила соглашение с правительством Британии о получении финансирования в размере £65,5 млн ($80 млн) в обмен на 100 000 доз вакцины.

Уже в сентябре AstraZeneca планирует поставить Британии первые 30 000 вакцин, а с октября начать их поставки в США.

Получив огромные денежные вливания от правительств США и Британии, руководители AstraZeneca пообещали ускоренными темпами к сентябрю 2020 года провести третью фазу клинических испытаний вакцины AZD1222 на 30 000 взрослых добровольцах, а также убедиться в ее безопасности для детей. Первые две фазы клинического тестирования были запущены в конце апреля Оксфордским университетом, но их результаты пока не разглашаются.

CanSino, Пекинский институт биотехнологий и Академия военных медицинских наук (Китай)

Вакцина: Ad5-nCoV

Тип: аденовирусный вектор

Прогресс: фаза 2

Власти КНР неоднократно опровергали обвинения в том, что китайские хакеры по заказу правительства пытаются украсть у университетов Запада сведения об экспериментальных препаратах против COVID-19. Представители Поднебесной заверяют, что в этом нет смысла, так как Китай раньше всех начал разработку вакцин и движется впереди всех к ее получению.

Еще 16 марта гонконгская компания CanSino одной из первых в мире получила разрешения на клиническое тестирование вакцины Ad5-nCoV. Первая фаза испытаний была проведена на 108 добровольцах в эпицентре пандемии – городе Ухане. Препарат вызвал быстрый иммунный ответ у испытуемых, и 16 мая власти Канады объявили о решении протестировать на своей территории эту китайскую вакцину, вызвав к ней повышенный интерес.

22 мая в издании The Lancet был опубликован научный доклад, посвященный Ad5-nCoV. В нем команда китайских исследователей сообщает, что на 14 день после укола этой вакцины у здоровых испытуемых зафиксировано существенное увеличение выработки нейтрализующих антител и специфических Т-клеток иммунной системы. Авторы доклада предполагают, что инъекция Ad5-nCoV способна нейтрализовать инфекцию SARS-CoV-2 в организме человека, и вакцинация этим препаратом способна сдержать пандемию COVID-19. Дальнейшие испытания в Китае и Канаде призваны это подтвердить или опровергнуть.

Sinovac Biotech (Китай)

Вакцина: CoronaVac

Тип: инактивированный коронавирус

Прогресс: фазы 1 и 2

Небольшая пекинская биофармацевтическая компания Sinovac совместно с китайскими исследовательскими институтами одной из первых изготовила экспериментальную вакцину традиционным способом из очищенного и инактивированного коронавируса SARS-CoV-2. В конце мая инвестиционные компании Advantech Capital и Vivo Capital вложили в Sinovac по $7,5 млн каждая, посчитав ее препарат CoronaVac вероятным победителем в гонке вакцин против COVID-19.

В мае Sinovac приступила к проведению первой и второй фаз клинических исследований, результаты которых ожидаются в августе. В первой фазе, в которой приняли участие 144 здоровых добровольца, CoronaVac должна показать безопасность, переносимость и предварительную иммуногенность. Вторая фаза будет проведена на 600 испытуемых. Она призвана определить эффективность и дозировку вакцины.

По словам главы Sinovac Инь Вэйдуна, доклинические испытания вакцины CoronaVac на мышах, крысах и макаках показали ее высокий потенциал.

«Результаты исследований продемонстрировали, что наша вакцина обеспечила макакам-резус безопасную и полную защиту против штаммов SARS- CoV-2», – уверяет Инь Вэйдун.

Moderna(США)

Вакцина: mRNA-1273

Тип: РНК

Прогресс: фаза 1

Созданная в 2010 году американская биотехнологическая компания Moderna Therapeutics за 9 лет существования не вывела на рынок ни одного собственного продукта, и тем не менее совершила головокружительный взлет от небольшого стартапа к $25-миллиардному бизнесу. За последние несколько месяцев ее стоимость почти утроилась благодаря тому, что Moderna одной из первых 23 января анонсировала планы по созданию вакцины от COVID-19, а в марте сумела получить на это от администрации президента США $483 млн.

Moderna утверждает, что РНК, содержащиеся в ее экспериментальной вакцине mRNA-1273, превращают человеческие клетки в белки, похожие на белки коронавируса. Таким образом препарат вызывает иммунный ответ без малейшего риска вызвать заражения.

18 мая компания объявила об успешном проведении первой фазы тестирования своей вакцины на людях. По утверждению Moderna, у всех здоровых испытуемых, каждому из которых вкололи в плечо 25 микрограмм активного вещества, в течение 28 дней выработались антитела к COVID-19. Иммунная реакция у них возникла того же масштаба, как у людей, которые заразились настоящей коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а затем выздоровели.

Власти США на днях одобрили вторую фазу тестирования mRNA-1273. Ее Moderna проведет на 600 незараженных людях, каждый из которых получит либо плацебо, либо повышенные дозы экспериментальной вакцины в количествах 50 микрограмм или 250 микрограмм. Третью фазу испытаний компания планирует запустить в июле и в случае успеха вскоре после этого рассчитывает произвести 1 миллиард доз своей вакцины. Для этого Moderna намерена привлечь на биржах $1,3 млрд путем продажи своих акций.

Novavax (США)

Вакцина: NVX-CoV2373

Тип: рекомбинантная

Прогресс: фаза 1

Еще один американский разработчик вакцин Novavax, проверил на обезьянах эффективность своего препарата против коронавируса NVX-CoV2373, и 25 мая объявил о запуске первой фазы его тестирования на людях. В двух городах Австралии 130 испытуемых в возрасте от 18 до 59 лет получат уколы этой вакцины и должны будут подтвердить ее безопасность и способность вызывать иммунный ответ.

За последний год акции Novavax подскочили в цене более чем на 1000% во многом благодаря слухам о появлении у компании эффективного препарата от COVID-19. Также катализатором астрономического роста стоимости этой компании стало известие о том, что негосударственный фонд решил предоставить ей внушительный грант в размере $388 млн. Эти средства на разработку вакцины от COVID-19 решила предоставить Novavax Международная коалиция по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI).

: onmedia.io