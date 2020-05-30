Росія стоїть на порозі нової нафтової війни

Під кінець місяця ринок «чорного золота» знову опинився під тиском. Одна з причин незначного, але все ж помітного зниження світових цін на нафту — посилення напруженості у відносинах між США і Китаєм. Раніше дві найбільші економіки світу конфліктували через коронавіруса, який, на думку Трампа і держсекретаря Майка Помпео, нібито був штучно створений в лабораторії Уханя. Тепер в американський список претензій додався ще один пункт.

На розгляд чергової сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання в Пекіні був ухвалений новий закон про нацбезпеки на території Гонконгу, де центральні власті планують створити особливі державні органи.

Проти цього рішуче виступив Вашингтон. Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл пригрозив переглядом американо-китайських відносин, якщо Пекін продовжить тиснути на Гонконг. «Потужний» відповідь Китаю пообіцяв дати і особисто Трамп — про конкретні кроки він обіцяє повідомити до кінця тижня. Зазначимо, що 28 травня згаданий закон все-таки був ухвалений, що відкриває дорогу до нового етапу конфронтації США і КНР. На настрої нафтотрейдерів це теж впливає. «Загроза нової торгової війни між США і Китаєм більше не є малоймовірною і може означати катастрофу для ризикових активів», — вважає нафтової брокер Стівен Бреннок.

На думку аналітиків, на нафтові котирування також вплинули дані про більш стрімке, ніж прогнозувалося, зростання запасів у США. Втім, цю новину затьмарила публікація «Блумберг»: видання повідомляє, що між учасниками угоди ОПЕК+ знову пробігла чорна кішка.

10 червня представники країн-експортерів нафти проведуть черговий саміт, на якому обговорять подальші кроки щодо стабілізації ринку нафти. Здавалося б, обговорювати тут нічого — умови угоди чітко прописані і узгоджені всіма сторонами. Але в разі консенсусу їх можна підкоригувати. Ряд держав виявляють таке бажання і хочуть продовжити максимальні квоти, встановлені на травень і червень, до кінця року. А їх опоненти виступають за поступове нарощування видобутку, як це прописано в чинній редакції договору ОПЕК+. За даними західної преси, «фронтменом» другої групи виступає Росія. І взаєморозуміння з саудити вона поки не знаходить.

У тому, що Ер-Ріяд наполягає на необхідності посилення угоди, можна не сумніватися. Раніше близькосхідна монархія в односторонньому порядку (ймовірно, під тиском США) пішла на безпрецедентний крок -вирішила прибрати з ринку ще один мільйона барелів нафти в добу. Її приклад наслідували Кувейт і ОАЕ, решта поки залишилися осторонь. Очевидно, на думку шейхів, тепер м’яч на стороні Росії — вона повинна погодитися на продовження діючих квот.

Принципово така ж ситуація, до речі, склалася напередодні спалахнула в березні нафтової війни. Тоді Росія була сповнена рішучості слідувати раніше укладеними домовленостями, а саудити наполягали на перегляді угоди ОПЕК+ у бік подальшого скорочення видобутку. Що було далі, зайвий раз нагадувати не потрібно. Враховуючи, що відносини Москви і Ер-Ріяда, як і раніше, не можна назвати ідилічними, будь-які розбіжності з приводу нової угоди загрожують повторенням березневого сценарію. Хоча ймовірність цього невелика. Саудівська Аравія, як-ніяк, першої викинула білий прапор і запросила екстрену зустріч ОПЕК+. Закономірний підсумок політики Мухаммеда ібн Салмана, який не тільки споглядали провал свого «нафтового бліцкригу», але і потрапив у немилість адміністрації президента США.

Люди з найближчого оточення Трампа, за даними авторитетних західних ЗМІ, звинувачують саудівського кронпринца в зраді і спробі знищити американську сланцеву галузь. Все це буде утримувати Салмана від повторення його ж власних помилок. Якщо внести корективи в угоду ОПЕК+ не вийде, то кращим рішенням буде просто її виконувати.

Втім, чи справді Росія виступає проти саудівської ініціативи? Офіційна позиція Кремля напередодні нового раунду переговорів залишається неясною — ні представники Міненерго, ні інші чиновники виразних коментарів не дають. Суцільна «вода»: потрібно дивитися за розвитком ситуації, потрібно діяти спільно…

По суті, повідомлення «Блумберг» — єдине джерело інформації про небажання Росії посилювати умови нафтового світу з саудити. Але цей слух багато прийняли за чисту монету. «Ралі нафти зупинилося після того, як Росія подала сигнал про те, що вони хочуть розгорнути виробництво в липні — знак того, що битва за частку ринку відновиться, оскільки попит на нафту покращиться. Коментарі Росії про пом’якшення скорочень в липні стали нагадуванням про те, що більш високі ціни і покращений попит на нафту, ймовірно, зіштовхнуться з тим, що угода ОПЕК+ не буде дотримуватися», — прогнозує аналітик Едвард Мойя. Не зовсім зрозуміло, про яких сигналах і «коментарях Росії про пом’якшення скорочень у липні» йде мова.

Можливо, Мойя має на увазі коментарі представників окремих нафтовидобувних компаній, які вважають, що угода ОПЕК+ не потребує посилення. Але офіційними речниками від Росії вони не є. Ті, хто дійсно уповноважені давати сигнали, поки що дотримуються улюбленої тактики Кремля — вичікують.

«Ринок був підтриманий швидким дотриманням Росією узгоджених квот в рамках альянсу ОПЕК+. (…) Проте з’ясувалося, що було вирішено пом’якшити скорочення виробництва в липні. Незважаючи на те, що це відповідає угоді про постачання, це розчарувало ринок», — йдеться в записці аналітиків, опублікованій 28 травня. Їх висновки теж звучать досить дивно — навіть «Блумберг» не стверджує, що рішення вже було прийнято. Тим більш це рішення не могло розчарувати ринок, який не знає деталей закулісних переговорів Росії і Саудівської Аравії.

На противагу «Блумберг» російські видання поспішили поділитися власними инсайдами. ТАСС і РИА «Новости» з посиланням на джерела повідомили, що Міненерго і нафтовики обговорюють можливість посилення умов угоди ОПЕК+ про обмеження видобутку. За інформацією видань, про це йшла мова на нараді 26 травня. Один з варіантів — продовження діючих квот до кінця літа.

Про ймовірність такого розвитку подій з посиланням на три джерела в нафтовій галузі також повідомляє «Комерсант». Його співрозмовник зазначає, що у російських компаній немає єдиної думки з питання посилення угоди ОПЕК+. Очевидно, Кремль теж ще не визначився з остаточним рішенням. Але на нього тисне Саудівська Аравія, незадоволена нинішньої динамікою цін на нафту (держбюджет королівства націлений на 80 доларів за барель).

Своєю версією відбувається поділився «Рейтерс»: Росія поки не погодилася з пропозицією Ер-Ріяда продовжити максимальні квоти за скорочення видобутку до кінця 2020 року. Уряд начебто підтримує позицію саудитів, але ряд нафтових компаній виступає проти.

Мабуть, щоб заспокоїти розбурханий ринок, Путін і Салман 27 травня провели телефонну розмову. На сайті Кремля він описаний скупо: продовжений обмін думками щодо ситуації на світовому ринку енергоносіїв, відзначено важливість спільних зусиль по досягненню угоди ОПЕК+, домовлено про подальшу тісної координації. «Питання в тому, які деталі були узгоджені, якщо взагалі були узгоджені. Однак те, що Росія і Саудівська Аравія, схоже, перебувають на одній хвилі, є доброю ознакою для наступної зустрічі ОПЕК+», — вважає аналітик і консультант Мохаммад Дарваза.

Не можна виключати, що за ширмою «тісної координації» криються серйозні протиріччя. На наступному саміті нафтового картелю вони можуть проявитися у всій красі. Але від нового витка ескалації і Москву, і Ер-Ріяд буде утримувати той факт, що епідемія коронавіруса продовжує чинити згубний вплив на світову економіку. Перед тим, як з’ясовувати відносини один з одним, необхідно відбитися від спільного ворога.