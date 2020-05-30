Геращенко заявив, що підозрювані у вбивстві Шеремета відмовляються проходити детектор брехні

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що підозрювані у справі вбивства Павла Шеремета відмовилися від проходження детектора брехні і слідчих експериментів.

Про це, в п’ятницю, 29 травня, Геращенко заявив в ефірі програми “Свобода Савіка Шустера” на каналі “Україна”.

“Вони ігнорували пропозиції пройти детектор брехні, ігнорували пропозиції провести слідчі експерименти. Наприклад, пойтись тим же шляхом, щоб ми могли переглянути ще раз. Вони відмовилися, ми ж не можемо їх тягнути під руки, щоб вони ходили”, – заявив Геращенко

Відповідаючи на питання, він підкреслив, що поліція не фальсифікує докази по справі.

“Поліція зацікавлена у швидкому і справедливому рішенні суду по суті справи. Ми впевнені, що у нас достатньо підстав вважати цих трьох людей підозрюваними у справі про загибель Павла Шеремета. Тому нам не треба фальсифікувати докази, у нас є факти. А ось те, що адвокати підозрюваних постійно займаються фальсифікацією, брехнею, спотворюють обставини, намагаються зробити фейкові алібі ми це показали кілька разів. Тому буде справедливий суд, змагальний суд”, – додав він.