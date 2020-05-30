П’яний слідчий ДБР Черкасов збив мотоцикліста в Одесі

Аварія з потерпілими трапилася вчора близько 22:40 годин в Одесі на перехресті Середньофонтанській і Пироговській вулиць.

За даними патрульної поліції, сталося зіткнення автомобіля «Сузукі» з мотоциклом «Хонда», в результаті чого 34-річний мотоцикліст отримав травми і був доставлений з травмами у лікарню.

За свідченнями очевидців, винуватець аварії був у стані сильного алкогольного сп’яніння і не міг розмовляти.

В патрульній поліції підтвердили, що ознаки сп’яніння були, результати медичного огляду забирав слідчий.

На записі, опублікованій в паблике odessa info, видно, що винуватець аварії під час медогляду веде себе неадекватно.

Пізніше з’ясувалося, що це слідчий територіального управління ДБР Святослав Черкасов, повідомляє Думська. Він також є доцентом кафедри кримінології одеської юракадемії.

Судячи з декларації, Черкасов претендував на посаду в прокуратурі Одеської області і подав документи в лютому цього року.