Бачо Корчілава: Думаєте, що гірше, ніж історія в Броварах, не буває? Як людина з досвідом 90-х в Грузії, можу сказати: буває

Затримання учасників перестрілки, яка вранці 29 травня відбулася в Броварах Київської області.

З ранку всі обговорюють Бровари.

Так згоден, історія жесть. Але не зовсім. Коли ви будете переконувати себе, що гірше не буває, як людина з досвідом 90-х в Грузії, можу розповісти як буває гірше.

Мало хто знає, що на початку 90-х в Грузії вулиці міст порожніли в 4 години дня, тому що були озброєні банди, які займалися свавіллям.

Загалом, найгірше це коли бандитів затримує поліція, а через годину приїжджають їхні збройні подільники і відбивають їх з відділення поліції. (Як було в Грузії початку 90-х). Я як раз в ті роки і працював у поліції Грузії.

Тому це поки не межа. Буває гірше, але, сподіваюся тут ніколи не настане.

Бачо КОРЧІЛАВА, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні