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“Майд*нуті прид*бірки, ві іді*ти бандерівські у тому Львові!”: Відомий піаніст накинувся на скрипаля Олександра Божика і його дружину

30.05.2020

Відомий київський піаніст Олег Полянський, який навчався у Москві, а згодом виїхав до Німеччини, накинувся на сім’ї ю львівського скрипаля Олександра Божика.

Скріншоти власності листування з Полянським у мережу виклав Божик і його дружина Юлія.

У переписці Полянський називає Божиків “майданутими придурками” і каже, що його концерти в Україні – це “суцільна благодійність”, яка йому й не особливо потрібна.

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