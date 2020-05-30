Ученые обнаружили древние ясли белых акул

Ученым впервые удалось обнаружить древние “ясли” белых акул — район океана, где когда-то размножались и росли эти хищники, передает FaceNews.ua.

Белые акулы рождаются и проводят первые годы жизни в так называемых яслях. Это особые зоны океана, где соблюдаются такие условия, как отсутствие опасностей и проблем с пищей. Если в том или ином районе обнаруживается большое количество неполовозрелых белых акул, то перед нами с большой вероятностью те самые акульи ясли.

В наше время такие ясли существуют в Средиземном море, в районе Южной Африки, Калифорнии, на западе Северной Америки, и у берегов Юго-Восточной Австралии. Но в древности существовали и другие подобные зоны.

Палеонтологи из Венского университета (Австрия), группу которых возглавил Хайме Вийафанья, проанализировали зубы акул, которые были найдены в Перу и Чили, и сделали интересное открытие.

“Больше всего зубов молодых особей Carcharodon carcharias было обнаружено рядом с городом Кокимбо, что в центре Чили. Все указывает на то, что в эпоху плиоцена здесь были идеальные условия для молодых белых акул — обширное мелководье с массой рыбы, свободное от других хищников”, — рассказывают исследователи, добавляя, что сегодня в этом районе уже нет акульих яслей.

: facenews.ua