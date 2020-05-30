Как водители пытаются избежать штрафов с камер автофиксации

1 июня в Украине заработает в полном объеме система автофиксации нарушений ПДД. Подобные системы есть уже во многих странах мира. Сегодня мы расскажем, как автомобилисты пытаются «обмануть» камеры…

Система автофиксации нарушений ПДД будет регистрировать номерной знак автомобиля, который превышает скоростной режим. Уведомление о штрафе будет создаваться автоматически. Потом его по почте отправят или владельцу автомобиля, или «надлежащему пользователю».

В некоторых странах автомобилисты просто загрязняют номера своих машин, чтобы камеры их не распознали. В Украине ПДД запрещают ездить с грязными номерными знаками. Номерной знак должен читаться с расстояния в 20 метров.

Иногда водители используют для маскировки номерных знаков рамки из сетки или горизонтальных пластин. Если они позволяют прочесть номер машины с расстояния в 20 метров – то это не противоречит правилам дорожного движения.

Незаконно во время поездки использовать так называемые «перекидные» таблички, благодаря которым можно автоматически скрыть или заменить номер. А вот на парковке они допустимы.

Некоторые водители для борьбы с радарами, которые регистрируют скорость автомобиля, используют «антирадары». Правда, до сих пор не до конца понятно, насколько они эффективны.

В некоторых странах места установки камер на дорогах указывают в мобильных приложениях (например, Google maps и Waze). Возможно, так будет и в Украине.

Пользоваться такими мобильными приложениями никто не запрещает. А вот использовать технические устройства, которые «глушат» радары – нельзя. Если система автофиксации сломается, то нарушителю придется выплатить ее стоимость (а это около 1 млн. грн).

Как видите, автомобилисты в тех или иных странах пытаются разными способами «обмануть» камеры автофиксацйии нарушений ПДД. Но лучше просто соблюдать правила дорожного движения. Это безопасней и по кошельку не ударит.

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