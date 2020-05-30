Найбільш корисні продукти для підтримки здорової функції печінки

Включіть в свій раціон натуральний йогурт, квасоля, горіхи, хрестоцвіті овочі, каву – вони відносяться до числа особливо корисних для підтримки здорової функції печінки.

Головна функція печінки-фільтруюча: вона є номером один, коли мова йде про детоксикацію організму. Фахівцями були названі найкорисніші продукти для підтримки функції цього органу здоровою і активною. Їх список, складений експертами, наводиться на порталі Food News.

До нього увійшли

Артишок. Речовини цього рослинного продукту захищають печінку від пошкодження токсинами, які проходять через неї як через фільтр, борються з ожирінням. Вони стимулюють виділення жовчі, що поліпшує перетравлення жирів. Також артишоки володіють потужними антиангіогенними властивостями, тобто, перешкоджають росту ракових пухлин, не даючи розростатися новим кровоносним судинам, які живлять їх.

Хрестоцвіті овочі. Різні види капусти захищають печінку від запалення, раку, жирової хвороби. Вони містять речовину індол, чий вплив зменшує кількість жиру в клітинах печінки. Також індол специфічним чином впливає на кишечник, посилаючи молекулярні сигнали, здатні зменшити запалення. Капустяні ефективно підтримують природну здатність печінки очищати організм від небажаних компонентів.

Йогурт. Пробіотики, якими багатий продукт, допомагають знизити вміст жиру в печінці, запобігають розвитку НАБЖ (неалкогольна жирова хвороба печінки), гнітючу основну функцію органу.

Квасоля. Завантаженість клітковиною робить її суперпродуктом для підтримки здоров’я печінки. Волокна клітковини є найкращим харчуванням для корисних бактерій кишечника, його здоров’я безпосередньо пов’язане зі станом печінки.

Жирна риба, горіхи. Дані продукти – джерела антиоксидантного вітаміну Е, омега-3 жирних кислот. Обидві поживні речовини вкрай корисні для захисту печінки від запальних явищ.

Кава. Дослідження показали, що антиоксидантні сполуки кавових зерен знижують ризик розвитку цирозу, раку.

Ягода. Поліфенольні сполуки захищають її клітини від руйнівного окисного стресу, підтримують в хорошій формі, незважаючи на вік.

: ukrhealth.net

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