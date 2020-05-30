Затримання журналістів. Пародія Галкіна. Новий рейтинг Путіна

«За фактами» з Любов’ю Соболь: — 28 травня журналіста Іллю Азара заарештували на 15 діб за одиночного пікету. Пікети на його підтримку два дні поспіль виходили журналісти, активісти, муніципальні депутати, депутати Мосміськдуми та інші пікетувальники: за даними на 20:50 29 травня, затримано вже 42 людини; — Lenta.ru, Gazeta.ru і «Московський комсомолець» видалили новини про пародії гумориста Максима Галкіна на нараду Путіна з Собяніним, де обговорювалося режим прогулянок в Москві. За даними джерела The Bell, новини видалили після дзвінків з мерії і адміністрації президента; — «Левада-центр опублікував результати нового опитування про довіру до політиків. В ньому про довіру до Путіна заявили тільки 25% опитаних, і це на 3% менше ніж у квітні 2020 року.