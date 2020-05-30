Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії

Популярна українська співачка здивувала прихильників новою фотосесією в еротичному образі. Світлини зірка опублікувала у своєму Інстаграм.

На фото 35-річна Кароль, як завжди виглядає дуже натурально і без зайвого макіяжу. На світлинах вона еротично позує в спідній білизні білого кольору.

Звісно ж, шанувальники не змогли втриматися і засипали українську знаменитість компліментами у коментарях:

“Як можна бути такою гарною”, “Тут навіть швидка не допоможе, неймовірна жінка”, “У мене щелепа відвисла”, – поділилися своїми враженнями фани Кароль.

Автором фотосесії стала фотограф Анна Гончарова. А фото у соціальній мережі набрало вже понад 50 тисяч вподобань і понад 500 коментарів.

Як відомо, Тіна Кароль – найяскравіша зірка української естради. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців «Нова хвиля 2005». З піснею «Show Me Your Love» представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2006», де посіла сьоме місце. Артистка активно займається благодійною діяльністю, дає концерти, на які приходить багатотисячна армія шанувальників, і стає особою великих брендів. Вона удостоєна звання народної артистки України.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 27 Май 2020 в 11:53 PDT

: ukrrain.com

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