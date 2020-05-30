Лікарі визнали небезпечним для оточуючих шамана, який йшов «виганяти Путіна»

У Якутську лікарська комісія психоневрологічного диспансеру визнала шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву «виганяти Путіна», небезпечним для себе і оточуючих. Про це пише «МБХ медіа» з посиланням на координатора «Правозахисту Листівки» Олексія Прянишникова, який виходив на зв’язок з Габышевым.

«Зі слів головного лікаря диспансеру О. А. Припузова, в понеділок, 1 червня, майже через три тижні з моменту поміщення Габишева в стаціонар, диспансер звернеться з позовом до суду про його недобровільної госпіталізації, хоча для подачі позову Кодекс адміністративного провадження РФ відводить 48 годин, що минули 14 травня. Цю інформацію підтверджує і сам Олександр Габишев, з яким сьогодні, 30 травня, нам вдалося зв’язатися», — повідомив Прянишников.

Про затримання Габишева та його надсилання в психлікарню стало відомо 12 травня. За даними очевидців, співробітники Омону увірвалися в квартиру якутського шамана і відвезли його в психіатричну лікарню. Раніше до нього тричі приходили люди, які представилися медпрацівниками, і хотіли взяти тест на коронавірус. Габишев відмовлявся. Причина досі невідома.

У 2019 році Олександр Габишев організував похід на Москву, щоб там «вигнати Путіна». Чоловік вважає президента Росії породження темних сил, з якими під силу впоратися тільки шаманові. У вересні Габишева затримали на кордоні Бурятії і Іркутської області. На нього завели кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК). Психолого-психіатрична експертиза визнала Габишева неосудним. Після того як у нього закінчився термін підписки про невиїзд, він вирішив відновити свій похід на Москву. У грудні шамана і двох його прибічників оштрафували за непокору поліції.