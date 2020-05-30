Американский университет присвоил докторскую степень собаке

Политехнический Институт и Государственный Университет Вирджинии на виртуальной церемонии награждения присвоил почетную докторскую степень ветеринарных наук любимому сотруднику университета: 8‑летней собаке-терапевту по кличке Муз.

Муз работает в университете с 2014 года в так называемом Центре по предоставлению консультаций и несет ответственность за психологического здоровье сотрудников.

Муз работает с четырьмя четвероногими коллегами. Наряду с посещением футбольных матчей и студенческих мероприятий он помогает студентам справляться с тревогой, травмами и другими психологическими проблемами.

Пушистый щенок помог тысячам студентов и принял участие в более чем 7,5 тыс. консультаций, по словам его владельца, лицензированного психолога Трента Дэвиса.

Врач разработал такую терапию, чтобы в комнате можно было создать более расслабленную и комфортную атмосферу. Студенты и сотрудники такой подход высоко оценят, потому и высоко оценили старания Муза.

: fixygen.ua