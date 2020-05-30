Путін дає шанс сказати йому «ні»

На голосуванні за поправки до Конституції у громадян вперше за довгий час з’явиться можливість висловити рішучу незгоду з політикою влади.

У справі про проведенні голосування за поправки до Конституції, нарешті, виявилася деяка ясність. Дата цього дійства ще остаточно не визначена, хоча, судячи з того, що робоча група з поправками відновлює роботу, це ось-ось станеться. Тим не менш стало зрозуміло ось що:

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влада проводити плебісцит в один день з парадом 24 червня не збирається;

швидше за все, голосування відбудеться на початку липня;

тотального інтернет-голосування не буде — дистанційне волевиявлення громадян проведуть лише в трьох-чотирьох регіонах.

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Що все це значить для рядового, але думаючого виборця?

Рішення розвести парад і голосування за поправки до Конституції за різними датами, говорить про те, що до другого заходу в Кремлі ставляться не як до простої формальності, а як до дуже важливого, майже сакрального дії. І це логічно.

Тепер поговоримо якщо не про світле і прекрасне, то, можливо, про те, що хоч якоюсь мірою обнадіює. До таких моментів, як мені здається, можна віднести два пункти. По-перше, електронне голосування, як вже було зазначено, обіцяють провести лише в невеликому числі регіонів, а не у всіх 85 суб’єктах Федерації. Це викликає обережний оптимізм, оскільки, як не раз говорилося, в умовах Росії інтернет-голосування швидше за все буде вкрай закритим від очей спостерігачів і від самих виборців — натиснути кнопочку «так» або «ні» ви можете, а відстежити, як зафіксовано ваше особисте голосування в загальному заліку — ні.

Якщо ж зробити його прозорим, то не можна виключити, що державні роботодавці не зажадають від залежних категорій населення — медиків, вчителів, військових, поліцейських — надати їм інтернет-звіт про те, як ті проголосували. Як висловився нещодавно політолог Андрій Окара, при будь-якому варіанті «казино завжди виграє»

Так от, це електронне «казино» вирішили обмежити лише невеликим числом регіонів. Людям онлайн-голосування не подобається, але чесність шляхетність як причину такого кроку ми, ясна річ відмітаємо з порога, бо в подібних «слабкості» наше начальство помічено не було. Та й головні його завдання в цій історії інші, чисто практичні — втовкмачити народові, що він єдиний з владою в справі її увічнення.

Частково ідею обмеження дистанційного голосування можна пояснити технічною неготовністю державного механізму до такого заходу. Однак головне, як мені здається, в іншому. У найбільш технологічно і політично обізнаних регіонах пункт про «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна популярний менше всього.

Крім того, не будемо забувати, що путінський електорат — це люди старшого віку. Тобто якраз ті, хто в основному ходить на будь-які вибори і забезпечують президенту високі результати на них. І навпаки. Молоді виборці, які «шарять» в інтернеті і звичайні вибори нерідко ігнорують, той самий горезвісний «офісний планктон», може активно прийняти участь в електронному голосуванні і якщо не перемогти, то сильно змінити звичну картинку в дусі «народ і партія єдині».

Спроби ж маніпулювати результатами, в тому числі, і електронного голосування, у великих містах, і в першу чергу, в Москві, де народ легкий на підйом, загрожують масовими протестами, яких влада в такий важливий для неї момент хотіла б уникнути. Звідси і обережне ставлення Кремля до ідеї електронного голосування.

Ну, і нарешті, останній, вселяє деякий оптимізм момент — це саме формулювання питання, яке планується внести в бюлетень для голосування за поправки. Вона, як відомо, така: «Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?». Варіанти відповіді: «так«, ні».

Давайте згадаємо, коли влада давала нам можливість сказати собі «ні»? У 2006 році пункт «проти всіх» у бюлетенях для голосування був заборонений. Так що останній раз громадяни могли показати владі хоча б маленьку фігу без юридичних наслідків для себе майже 15 років тому, на виборах 2005 року.

І ось тепер влада опинилася в такому становищі, коли змушена не просто дати своїм громадянам можливість продемонструвати їй безневинний жест, але, як казали в радянські часи, висловити своє рішуче «НІ».

Гріх не скористатися такою можливістю. Я от, наприклад, не ходжу на вибори більше двадцяти років і давно ратував за їх бойкот, тому що вважаю, що неправильно вибирати з двох, трьох і більшої кількості зол. Тим більше, що головне з них все одно залишиться на своєму місці. Але ось тепер має намір піти і проголосувати.