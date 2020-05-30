Составлен «черный список» продуктов, опасных для печени

Печень выполняет сразу несколько важных функций в организме. Она производит желчь, выводит токсины, синтезирует ферменты, сохраняет витамины и микроэлементы. И определенные продукты питания производят негативный эффект на этот орган. Диетолог Ева Родригес составила «черный список» таких продуктов.

Основную опасность для печени несет алкоголь. Он может спровоцировать жировую болезнь печени. Вредны ультрапереработанные продукты, в том числе, выпечка и кондитерские изделия. Эти продукты способствуют накоплению жировых отложений в области печени и развитию висцерального ожирения.

Фастфуд, полуфабрикаты и снеки, обилие сахара и соли в пище также опасны для здоровья печени. К тому же, рекомендуется урезать потребление красного мяса, обработанных мясных продуктов вроде колбас и сосисок, сливок и сливочного масла, любых жирных продуктов в рационе.

Распознать нарушения в работе печени можно по усталости, потере аппетита, отечности, болям в животе, изменению цвета стула и мочи, тошноте или рвоте. Следует отказаться от сигарет, наркотиков, контролировать вес и поддерживать должный уровень физической активности. Рацион должен быть разнообразен и включать различные овощи. Диетолог советует потреблять овощи с горьковатым вкусом, например, редис, хрен, баклажаны.

: Новости Ю