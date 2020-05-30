Заворушення в найбільших містах США

Хвиля насильства, що після заворушень у Міннеаполісі, накрила Атланту, Портленд, Окленд, Нью-Йорк, Вашингтон та інші міста по всій країні.

Заворушення охопили найбільші американські міста. Спочатку в Міннеаполісі мирні протести обернулися хвилею насильства з розграбуванням торгових центрів і підпалом поліцейської дільниці. Слідом за цим заворушення сталися в Атланті: погромники розбили поліцейські машини і вхід в будівлю штаб-квартири телеканалу CNN. В Портленді, Орегон, протестувальники увірвалися в поліцейське управління, а у Вашингтоні, прямо навпроти Білого дому, зібралися сотні людей, які скандували прокльони на адресу президента Дональда Трампа.

Акція протесту в Портленді, штат Орегон

Приводом для масових виступів стала смерть Джорджа Флойда – афроамериканця, який загинув при затриманні поліцейськими в Міннеаполісі. Однак ситуація ускладнюється економічною кризою, викликаним пандемією коронавіруса і стрімким зростанням безробіття.

Як повідомляє Associated Press, протести у Феніксі (штат Арізона), Денвері (штат Колорадо), Лас-Вегасі (штат Невада), Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), Атланті (штат Джорджія), Х’юстоні (штат Техас) почалися з мирних демонстрацій.

Фото: EPA/UPG

Протести в Лос-Анджелесі, 29 травня 2020

По мірі поширення заворушень по всій країні, місцева влада все частіше заявляють, що їм може знадобитися допомога національних гвардійців або навіть військової поліції. Вранці в суботу губернатор Джорджії оголосив у штаті режим надзвичайного стану, щоб задіяти Національну гвардію для придушення спалаху насильства в Атланті. Мер Портленда Тед Уілер також оголосив режим НС і ввела в місті комендантську годину.

В Атланті учасники заворушень підпалили поліцейський автомобіль

В Міннеаполіс були введені 500 солдатів нацгвардії, однак після чергової бурхливої ночі, супроводжувалася пожежами і пограбуванням магазинів, губернатор Міннесоти Тім Уолз заявив, що він збирається задіяти для придушення заворушень ще 1000 гвардійців і розглядає можливість отримання федеральної допомоги.

Поліцейські протистоять учасникам заворушень в Міннеаполісі

Масові заворушення також відбувалися в Річмонді – столиці штату Вірджинія, Далласі, Нью-Йорку, Детройті, Лос-Анджелесі, Окленді та інших великих містах.

Фото: EPA/UPG

Протести в Нью-Йорку, 29 травня 2020

Цієї ночі в 16 найбільших містах США розгромлені понад 1000 супермаркетів, сотні аптек, близько 4000 тисяч дрібних магазинів і кафе, спалені 7 поліцейських ділянок.

Неспокійною видалася ніч і в центрі столиці країни – поруч з Білим домом зібрався натовп протестувальників, які скандували прокльони на адресу чинної адміністрації. Кілька людей спробували прорватися крізь бар’єри, встановлені Секретною службою вздовж Пенсільванія-авеню, кидали пляшки, цеглини, каміння і піротехнічні засоби у поліцейських.

Натовп зібрався в ніч з п’ятниці на суботу перед Білим домом

У прес-релізі, випущеному Секретною службою вранці в суботу, говориться, що офіцери заарештували шістьох осіб, які брали участь у демонстраціях у парку Лафайєт і вздовж Пенсільванія-авеню, недалеко від Білого дому.

Нікому з учасників заворушень не вдалося подолати паркан Білого дому, проте безліч офіцерів і спецагентів Секретної служби отримали поранення, йдеться в повідомленні відомства.