П`ять правил, яких необхідно дотримуватися в ресторані, щоб не заразитися COVID-19

Відвідуючи місця громадського харчування важливо знати, як захистити себе і близьких від можливого інфікування коронавірусом.

Професор епідеміології Нью-Йоркського університету Робін Гершон поділився п`ятьма правилами безпеки при відвідуванні кафе і ресторанів, інформують Економічні новини.

Перше і головне правило – це постійна дезінфекція предметів, до яких часто торкається людина, а також часте миття рук.

Другий важливий аспект – це використання одноразового посуду або посуду, ретельно промитого гарячою водою. Крім того бажано не торкатися до загальних ємностей з сіллю і цукром, а також приправ в ресторані, а просити персонал проносити все вищеперелічене в одноразових стіках.

Третє правило, якщо є можливість розміститься на відкритому повітрі, варто скористатися цією можливістю і віддати перевагу свіжому повітрю над закритим приміщенням. Оскільки дістати інфекцію в погано провітрюваних приміщеннях або там, де працює кондиціонер розносячи вірусні частки по залу легше, ніж на свіжому повітрі.

Четверте, якщо ви не приймаєте їжу, краще вдягніть маску. Це допоможе мінімізувати ризик зараження як для самого користувача, так і для персоналу закладу.

І п’яте правило як і раніше залишається актуальним: не торкайтеся різних поверхонь руками. Дотики до поверхонь, до яких до вас доторкалося багато людей, піддає вас ризику зараження на COVID-19.

: enovosty.com

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