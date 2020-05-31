Пьяные родители агрессивно выясняли отношения на глазах у 5-летней дочери

Милые бранились, но не тешились в Херсоне.

В херсонскую полицию позвонила взволнованная пенсионерка. Ее зять, склонный к домашнему насилию и имеющий запрет на общение с семьей, пришел и конфликтует с ее дочкой.

А полицейские обнаружили на месте происшествия двух нетрезвых родителей, которые вели себя агрессивно по отношению другу к другу. И даже пытались затеять драку в присутствии 5-летней дочери, которая очень испугалась.

Неоднократно судимый за наркопреступления и кражи 45-летний папаша получил новый админпротокол за домашнее насилие и невыполнение срочного запретного предписания.

А 37-летняя мамаша – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка, – информирует Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

: kherson.net.ua