Океанологи опублікували в науковому журналі Scientific Reports цікаве дослідження. У ньому вчені назвали найбільш галасливих тварин на Землі.

Як виявилося, це європейські лангусти. Вчені стверджують, що тертя їх вусиків можна почути або відчути на відстані близько трьох кілометрів. Відкриття дослідники зробили випадково.

Вони перевіряли роботу системи підводних мікрофонів, яку розробляли, щоб вивчати акустичні сигнали різних морських безхребетних. Вчені занурили мікрофони на мілководді і випустили поруч звичайних лангустів (Palinurus elephas).

У підсумку виявилося, що ці тварини можуть видавати дуже гучні звуки, які співставні з ревом двигуна турбореактивного літака. м звуків стали вусики, які лангусти терли об хітиновий виріст між очима.

Вчені припустили, що таким чином ракоподібні можуть відлякувати хижаків або попереджати родичів

: cikavosti.com

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