Убийство 13-летней Кристины под Харьковом: мать останется под стражей

В Харьковской области в селе Подворки в конце апреля нашли убитой 13-летнюю Кристину Пьянову. Главной подозреваемой в убийстве стала ее мать Татьяна. Ее задержали в Харькове, когда она голая и вся в крови несла пакет, где была отрезанная голова ее малолетней дочери. Женщина вела себя неадекватно и никак не могла объяснить случившееся. Суд отправил ее в СИЗО на два месяца, но защита подала апелляцию.

Однако 28 мая Харьковский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Пьяновой. К слову, на заседании она не присутствовала. На время следствия женщина останется под арестом, сообщает KharkivToday.

Пьянова остается единственным фигурантом, однако отказывается давать показания следствию.

«На данный момент в уголовном производстве назначено около 30 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, генетические экспертизы. Допрошено больше 50 человек. О подозрении сообщили только ей по статье “убийство малолетнего ребенка, убийство с особой жестокостью», — заявил представитель областной прокуратуры Евгений Соколов.

: sud.ua