Ляшко назвав умови уникнення другої хвилі COVID

Тільки дві обставини дозволять Україні уникнути другої хвилі коронавірусу: COVID-19 втратить свою агресивність або створять вакцину.

Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин. Що саме допоможе врятуватися від повторної епідемії в ефірі каналу Україна 24 розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Перша — це коли під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність, так як це було з вірусом SARS у попередні роки. Тоді ми можемо чітко сказати — він втратив агресивність, не викликає хворобу людини, він сам піде на спад, другої хвилі не буде. Друге, де ми можемо уникнути спалаху, — це розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді, дійсно, вдасться запобігти другій хвилі», — пояснив заступник міністра.

Якщо цих двох обставин не станеться, то циркуляція коронавірусу триватиме, як і інших грипоподібних захворювань, що буде призводити до нових спалахів хвороби, уточнив він.

Також Ляшко зазначив, що епідемічна ситуація не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину.

«Якщо ми будемо дотримуватися цих вимог, ми виробимо стратегію, яка може бути застосована в разі настання другої хвилі, яка всіма експертами прогнозується. Вона може збігтися з іншими хвилями гострих респіраторних захворювань, таких як грип або аденовірусна інфекція. Тоді буде достатньо складно управляти такими ситуаціями», — розповів санітарний лікар.

Раніше вчені КПІ імені Ігоря Сікорського змоделювали подальший перебіг пандемії коронавірусу в Україні. Відповідно до їхніх прогнозів, перша хвиля захворювання закінчиться в Україні до кінця вересня. Але вже в жовтні — листопаді може початися друга хвиля.

Відзначимо, за минулу добу в Україні виявили всього 259 нових випадків коронавірусу, що є мінімумом більш ніж за місяць. За прогнозами вчених КПІ, початок спаду пандемії коронавірусу очікується в кінці травня.

: aspekty.net

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