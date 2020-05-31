Корявий переклад. В наше життя активно впроваджуються слова і поняття, що є кальками з англійської

Нещодавно глава Росспоживнагляду Анна Попова у телепрограмі “Москва. Кремль. Путін” заявила, що після пандемії коронавіруса для Росії настане “нова нормальність”. Словосполучення “нова нормальність” для російського сприйняття звучить кострубато, прямо-таки ріже слух. І зрозуміло чому – тому, що це калька з англійської “new normal”.

Лондонський журнал Economist стверджує, що цей вислів було вперше використано в комюніке лідерів G-20 на саміті в Пітсбурзі у вересні 2009 року, а його поширення пов’язує з активністю Мохамеда Ель-Еріана, одного з керівників компанії PIMCO, Каліфорнія, США, управляє найбільшим в світі пайовим інвестиційним фондом. Термін “нова нормальність” отримав розповсюдження в тому числі й тому, що під нього можна підверстати всі зміни, що відбуваються у світовій економіці. Тобто за цим поняттям на Заході, на відміну від путінської РФ, розуміється певна смислова навантаження. Інший безглуздий термін, що впроваджується в наше життя – “самоізоляція”. Бути може, його винайшли в уряді РФ? Або в мерії Москви? Немає. Це теж калька з англійської “self-isolation”.

Ці кострубаті кальки з англійської з’явилися в риториці і розпорядженнях “кремлівських” не випадково, це не якась вільність окремих путінських чиновників. Схема введення глобального карантину для протидії біологічній війні була розроблена ще за міністра оборони США Дональда Рамсфелде як спосіб повернути Америці владу над світом. Є підстави припускати, що і “кремлівські” отримали конверт з інструкціями – його якось по-швидкому переклали з англійської та запустили в життя. І коли мадам Попова говорить про те, що нас очікує “new normal”, то вона просто озвучує якийсь пункт в спущеному їй плані. І коли поліцаї штрафують громадян РФ, то вони всього лише виконують вказівки Міноборони США. І якщо громадянам РФ обіцяють, що обмеження будуть продовжені до тих пір, поки не з’явиться якась вакцина, то такі суворі рамки загального плану.

Тепер трохи про самих термінах. “Нова нормальність” – що це означає по суті? Те, що стара нормальність відправляється в утиль. Тут є ще одне красномовне “збіг”: американський комедійний телесеріал “Нова норма” або New Normal, що оповідає про парі содомітів, яка мріє мати дітей. Для старої нормальності содомія була неприпустимим збоченням, а в новій – вітається. Таким чином, “нова нормальність” означає якусь всеосяжну метаморфозу, і мова йде, зрозуміло, не тільки про те, що громадяни тепер приречені ходити в намордниках. Запущений всеосяжний злам старих норм та примусове впровадження нових, за допомогою шокуючого нагнітання жаху “пандемії”. Вже стала ходульной фраза про те, що світ після коронавіруса ніколи не стане колишнім.

Досі термін “самоізоляція” застосовувався в двох сенсах: напрямок у зовнішній політиці і симптом в психіатрії, догляд хворого від контактів з людьми і громадської діяльності. Чому слово “карантин” замінили цим словом невідповідним? Якщо людина самоізолюється, то йому вирішувати – виходити на вулицю чи ні. Якщо його за вихід на вулицю штрафують, то причому тут самоізоляція?

У романі Євгена Замятіна “Ми” люди живуть в абсолютно прозорих будинках – зі скляними стінами і підлогою. У романі Джорджа Оруелла “1984” прозорість досягається з допомогою телебачення з зворотним зв’язком. В кожній кімнаті встановлено телевізор, який працює на прийом і передачу. “Часто і за яким розкладом підключається до твого кабелю поліція думок – про це можна було тільки гадати. У всякому разі, могли підключитися коли завгодно. Доводилося жити – і ти жив, за звичкою, яка перетворилася в інстинкт, – з усвідомленням того, що кожне твоє слово підслуховують і кожне твоє рух, поки не погасло світло, спостерігають”.

Тепер завдяки режиму “самоізоляції” і новим системам електронного контролю щось подібне випробували на своїх шкурах і громадяни РФ. Нещодавно економіст Хазін з якимсь подивом написав, що коштувало йому покритикувати московські влади, як “раптом” йому анулювали пропуск. Що буде в наступний момент за висловленим невірним словом – зникнення грошей з картки або яка-небудь помилка, в результаті якої можна опинитися в списку злочинців, які перебувають в розшуку? Кожен “самоизолирующийся” при такому підході перетворюється в самополицейского, самоконтролирующего будь-яке своє слово і дію. Тиждень тому путінський міністр Лавров заявив: “Свободи, яка існувала досі, вже не буде”. Напевно, він теж читав інструкції, кострубато перекладені з англійської.