В Николаеве трое полицейских избили мужчину

Стало известно, что спустя месяц трем полицейским объявили о подозрении после того, как они избили жителя Николаева, пытаясь установить реального владельца майнинг-фермы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

“27 и 28 мая 2020 года с учетом собранных неопровержимых доказательств… сообщено о подозрении трем сотрудникам Витовского отделения полиции Корабельного ОП ГУ Нацполиции в Николаевской области – начальнику отдела, начальнику и оперуполномоченному сектора уголовного розыска и курсанту Национальной академии внутренних дел, по части 2 статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 апреля 2020 года подозреваемые, в рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 188-1 УК Украины, избили жителя города Николаева, пытаясь установить реального владельца майнинг фермы. В результате действий подозреваемых, согласно заключению эксперта, пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения, а также отстранения их от занимаемых должностей.

: bagnet.org