Фахівці назвали переваги старих машин з 10-річним пробігом

Купівля машини з 10-річним пробігом завжди є ризикованою справою. Водій повинен врахувати всі ключові нюанси, які враховуються в подібних ситуаціях.

Основна перевага при придбанні автомобіля з пробігом – очевидна економія: ціна подібних машин набагато нижче нових моделей, доступних на ринку. Вартість запасних частин також вигідна, до того ж їх можна без проблем знайти в різних автомагазинах. Є й психологічний аспект: керуючи старим транспортним засобом, водій відчуває себе більш комфортно, менше переживаючи через можливі пошкодження.

При виборі автомобіля на вторинному ринку потрібно звернути увагу на рік випуску, число колишніх власників і показник пробігу. Під час першого огляду необхідно дізнатися про приховані проблеми, виявлення яких можливо лише в сервісному центрі.

: mmr.net.ua

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