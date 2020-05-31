Безробітний «Слуга народу» Крейденко швидко став мільйонером

Безробітний Володимир Крейденко після обрання в парламент від президентської партії «Слуга народу» швидко став мільйонером. Як повідомляє сайт Олександра Дубинського, на депутатську зарплату і допомогу по безробіттю Крейденко вдалося в минулому році накопичити $194 тис., які він зберігає готівкою.

«Крейденко — відома особистість у вузьких колах. Він замішаний у багатьох скандалах, ініціатором яких і був. Найгучніший скандал стався на одній із сесій міської ради в Мелітополі. Тоді нардеп намагався заблокувати роботу міськради, стрибаючи по столах і поливаючи опонентів водою. Але мова зараз не про це. Володимир оприлюднив свою декларацію за 2019 рік і саме цією подією знову зміг привернути до себе увагу», – пишуть журналісти.

Згідно з декларацією, у Крейденко є будинок у Києво-Святошинському районі площею 113,3 кв.м та земельну ділянку на 385 кв. м. Також квартиру площею 50 кв. м в Києві, а їздить на Nissan X-Trail (2018 року випуску).

За минулий рік Крейденко отримав:

— 174,2 тис. грн — зарплата від Верховної Ради;

— 24 тис. грн — подарунок у грошовій формі від партії «Слуга народу»;

— 12,6 тис. грн. — допомога по безробіттю від Дарницького районного філіалу Київського міського центру зайнятості.

«Виходячи з перелічених доходів, заробити таку суму у вигляді офіційного доходу в 2019 році він не мав можливості. Якщо, звичайно, не мав інших доходів, які не вказав і порушив правила декларування», – йдеться у публікації.

Журналісти також роблять висновок, що Крейденко ходив у Центр зайнятості і запитував допомога по 12,6 тис. грн у той час, коли мав особистих накопичень в районі $200 тис.

«Якщо ж ніхто нічого не порушував і корупційних грошей не брав, то можна зробити лише один висновок: Крейденко ходив у Центр зайнятості і запитував допомога по 12,6 тис. грн у той час, коли мав особистих накопичень в районі $200 тис. У цілому нічого кримінального в цьому немає, хоча дещо дивно для політичного діяча, яким Крейденко намагався стати. З таким підходом, варто чекати нових виплат матеріальної допомоги та соціальних пакетів для депутата і в цьому році. Його особисті накопичення напевно продовжать зростати», – пише ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що народний депутат від президентської партії «Слуга народу» Ліза Богуцька разом з непрацюючим вже два роки чоловіком змогли придбати дві квартири в столиці і автомобіль.

Також народний депутат від «Слуги народу» Ростислав Тістик у свої 27 років володіє кількома квартирами в Києві та Львові, а також автомобілем за 500 тис. грн.

А який у минулому році народним депутатом від «Слуги народу» викладач Бердичівського педагогічного коледжу, засновник і керівник ГО «Центр розвитку Бердичева» Богдан Кіцак істотно поліпшив своє матеріальне становище.

Нагадаємо, за півроку роботи Верховної Ради голосування найчастіше пропускали «Слуги народу», депутати від «Опозиційної платформи – За життя», а також «Батьківщини».

Також повідомлялося, що зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч.

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Безробітний «Слуга народу» Крейденко швидко став мільйонером оновлено: 31 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0